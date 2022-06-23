撤罰單屬行政裁量權 北市建管科長等5人不起訴

北市府工務局建管處使用科前科長陳建銘，去年遭檢調懷疑接受議員關說，協助某科技公司撤銷未申請室內裝修許可的6萬元罰單，涉嫌圖利。台北地檢署23日偵結，認定陳男等人行為係屬市府行政裁量權，將涉案公務員及業者共5人不起訴。

前年該涉案科技公司進行公司裝修時，未依規定向北市建管處申請室內裝修許可，以致遭建管處開罰6萬，事後透過某台北市議員向建管處關說，並由時任使用科長的陳男撤銷罰單。

檢調獲報後，懷疑陳男等人涉嫌圖利，去年11月兵分五路發動搜索，約談陳男及業者共5人，訊後陳男以20萬元交保，其餘4名林姓、莊姓、李姓、王姓涉案公務員及業者，各以5到10萬元交保候傳。