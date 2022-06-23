林益世收賄6300萬貪汙爭議 提案最高法院大法庭審理

國民黨前立委林益世12年前收受6300萬元，協助地勇公司負責人陳啟祥獲得爐下渣原料轉售及承購中聯公司的轉爐石合約，林因財產來源不明罪判刑2年定讞，另涉貪汙部分更一審依公務員假借職務恐嚇得利罪，判林4年10月徒刑，褫奪公權5年；案件上訴，最高法院承審庭經徵詢評議後，認為法律見解有歧異，提案大法庭審理。

大法庭將針對2大法律問題開庭統一法律見解，包括民意代表受託於議場外對行政機關或公營事業機構承辦人員關說、請託或施壓等，是否屬民意代表「職務上之行為」？得否援引一般公務員「實質影響力說」作為認定標準？

其二是民意代表違反公職人員利益衝突迴避法禁止假借職權圖利的規定，是否該當貪汙治罪條例非主管或監督事務圖利罪所稱，「違背法律、法律授權之法規命令、職權命令、自治條例、自治規則、委辦規則或其他對多數不特定人民就一般事項所作對外發生法律效果之規定」的要件？

林益世於2010年立委任內收錢，一審認定不構成貪汙，依公務員假借職務恐嚇得利罪判5年6月徒刑；但台灣高等法院二審以林益世違反立法委員行為法，認定林違背職務收賄，依公務員對於違背職務收賄罪，重判林12年徒刑。

最高法院認為立法委員行為法僅是立委的義務、基本權利、利益迴避等規範，並非和立委執行職務有直接關係的法令，另二審未具體論述林違背何種職務，或用哪種方式濫用職權，撤銷發回更審。

雖然林益世否認犯行，但高院更一審認為林藉立委對經濟部有預算監督、法案審議及質詢權等權力來施壓，使地勇公司取得中聯3分之1轉爐石承購權的不法利益，犯罪事證明確，林假藉立委權勢恐嚇，嚴重損害中鋼、中聯利益，且犯後狡辯、沒悔意，無視人民託付和廉能政府要求。