男騎士遇行車糾紛對女乘客吐口水 挨告慘罰7000元

高雄陳姓男子騎車外出跟汽車發生行車糾紛，爆口角，陳男竟對副駕駛座女乘客吐口水，過程全被行車記錄器拍下，事後陳挨告，經法院審理，將他依公然侮辱罪，處7000元罰金，全案可上訴。

判決指出，去年12月16日上午7時25分許，陳男騎機車行經岡山區公園西路2段與阿公店路2段交岔路口停等紅燈時，發生行車糾紛，他憤而朝該車副駕駛座的洪女吐口水。

事後洪女提告，並以行車記錄器影像，佐證陳男犯行，警詢、偵訊時，陳都坦承犯行，經檢方起訴，地院以簡易判決處刑。

地院審酌，陳男僅因行車糾紛，竟在道路上朝洪女吐口水，足以貶損他人格及社會名譽，陳雖犯後坦承犯行，但洪無意和解。