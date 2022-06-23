新北警集體貪汙向上延燒 檢調辦案箭頭指向副所長

北台灣4間分局爆發員警開立假罰單集體貪汙案，調查局新北市處前天發動大規模搜索約談，檢方訊後向法院聲押7名員警，其中4警遭裁定收押禁見。

據了解，有新北市員警接受偵訊時，指證是副所長要求他包庇代辦業者，事後再按件朋分回扣，並當庭出示LINE通訊紀錄佐證，專案小組掌握這名副所長身分，近日恐有第2波偵查作為，案情持續延燒。

收押4人包括板橋分局信義所廖姓員警、桃園平鎮分局鄭姓警備隊員警、新北市樹林警分局時任三多派出所黃姓員警、板橋分局後埔派出所李姓員警；新北市樹林分局三多派出所余姓、謝姓、馬姓等三警各被法院裁定5至10萬元交保；另有陳姓等4名業者及1名代檢員收押。

此外，桃園八德分局大安派出所周姓員警、新竹竹北分局六家派出所洪姓員警，因被檢方認定無串滅證之虞，在地檢署就各獲10萬元交保。

全案緣起於新北市調查處雙和站接獲檢舉，指租賃業者因客戶超速或危險駕駛被記點，導致牌照吊扣6個月，為了讓車子持續出租，涉與代辦業者陳男等人勾串，由代辦業者將吊扣牌照汽車開到固定路段，再讓配合的員警到場開假罰單，牌照因此加重處分變吊銷。

如此一來，租賃業者僅需繳交違規罰鍰後，再買通代檢廠到監理單位辦理重新領牌，即可讓車輛「借屍還魂」繼續租賃，導致吊扣牌照的處分形同具文，這項法律漏洞曾被立委提案修法。

據了解，新北市處調閱、監聽涉案員警手機與LINE對話紀錄，發現確有基層員警是受長官指示，才配合開立不實罰單，每部汽車收賄5萬元，最後由員警與代辦業者朋分，作法行之有年。