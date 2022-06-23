三地六單位9警貪汙案再2警交保 共4警羈押禁見5警交保

新北市、桃園市與新竹縣三地六單位共九名員警爆發貪汙案，涉嫌與代辦業者利用法規漏洞，讓已吊扣牌照車輛變成吊銷車牌，再讓車主重新領牌上路。

新北地檢署向新北地方法院聲請7名警員、6名代辦業者及1名代檢廠業者羈押禁見，另有桃園市警察局八德分局大安所周姓警員與新竹縣竹北分局六家所洪姓警員各以10萬元交保，其餘12名被告以3萬至10萬元不等交保、10人無保請回。

稍早法院裁定桃園市警察局平鎮分局警備隊鄭姓警員與4名代辦業者、詹姓代檢廠檢驗員收押禁見，昨天晚間8時法院再開羈押庭，歷經近2小時的訊問，板橋分局廖姓警員再被裁定羈押禁見。

昨天晚間10時許，時任樹林分局三多所警員李姓警員（現任板橋分局後埔所）再裁定收押禁見。

昨天晚間近11時，時任樹林分局三多派出所的警員余姓警員歷經約半小時的庭訊，裁定5萬元交保。

稍早樹林分局樹林所黃姓警員收押禁見，晚間0時40分許，樹林分局三多所謝姓警員10萬元裁定交保，限制住居。

最後一名樹林分局三多所馬姓員警，在今天凌晨1時許裁定5萬元交保，限制住居。剩下2名業者仍在開羈押庭。

三名獲保警員在律師陪同下步出法庭大樓，未對記者提問多做說明。

道路交通管理處罰條例第43條處罰吊扣牌照6個月，但第12條第1項已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛又處罰吊銷車牌，代辦業者藉此鑽法律漏洞，透過白手套行賄警員，每輛車收取數萬元回扣，由收賄警員開出「已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛」不實舉發，讓車輛重新領牌上路。