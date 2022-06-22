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北部9警爆收賄 1警與代辦業者已被收押

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市、桃園市與新竹市三地六單位共九名員警爆發貪汙案，涉嫌與代辦業者利用法規漏洞，讓已吊扣牌照車輛變成吊銷車牌，再讓車主重新領牌上路。

新北地檢署向新北地方法院聲請7名員警、6名代辦業者及1名代檢廠業者羈押禁見，另有桃園市警察局八德分局大安所周姓員警與新竹市竹北分局六家所洪姓員警各以10萬元交保，其餘12名被告以3萬至10萬元不等交保、10人無保請回。

稍早法院裁定桃園市警察局平鎮分局警備隊鄭姓員警與4名代辦業者、詹姓代檢廠檢驗員收押禁見，另外6名員警、2名代辦業者正等候8時繼續開庭訊問。

道路交通管理處罰條例第43條處罰吊扣牌照6個月，但第12條第1項已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛又處罰吊銷車牌，代辦業者藉此鑽法律漏洞，透過白手套行賄員警，每輛車收取數萬元回扣，由收賄警員開出「已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛」不實舉發，讓車輛重新領牌上路。

去年8月間，新北市警察局樹林分局發現員警針對道交條例第12條第1項告發單有異狀，自清查察才發現業者勾結員警鑽法律漏洞。

新北地方法院稍早裁定鄭姓員警與4名代辦業者、詹姓代檢廠檢驗員收押禁見，晚上8時將繼續開羈押庭，訊問其餘被聲押的被告。圖為新北地方法院。聯合報系資料照
新北地方法院稍早裁定鄭姓員警與4名代辦業者、詹姓代檢廠檢驗員收押禁見，晚上8時將繼續開羈押庭，訊問其餘被聲押的被告。圖為新北地方法院。聯合報系資料照

警察 桃園

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