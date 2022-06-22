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士檢掌握3起九合一選舉賄選案 嚴查假消息境外資金

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

距離今年底九合一選舉不到半年，士林地檢署今舉行選舉查察期前策略座談會，檢察長繆卓然強調嚴查賄選暴力、嚴防假訊息，並嚴辦境外資界干擾選舉，迄今已掌握3起涉嫌賄選案。檢方呼籲，選民如發現賄選情事，應踴躍檢舉賄選，最高可賺取1千萬獎金。

士檢指出，今年5月25日成立查察賄選及暴力執行小組，依選區成立查賄專責小組，今召開111年地方公職人員選舉查察期前策略座談會，檢察長繆卓然主持會議，台北市警局長楊源明、新北市警察局長黃宗仁，及轄區內各警分局長、調查局調查處、北機站、市府政風處等相關機關首長、代表人員與會，分析討論查賄策略及意見交流。

檢方指出，目前至少掌握3起涉嫌賄選案，由相關專責小組蒐報積極查察事證。繆檢察長宣示，選舉查察工作，以有聞必查、有據必辦態度，指示檢、警、調及政風人員，針對過往曾有賄選情事的熱區，強化蒐報情資，確實布雷，以利後續查察賄選。

檢察長也強調，因應時代應善用科技偵查，嚴查黑幫、暴力、槍枝 、選舉賭盤等情狀。另選舉假消息，應迅速查證、保全證據，同時妥適兼顧人民言論自由，如涉嫌觸犯刑責，可即時聯繫檢察官，儘速釐清偵辦，必要時也可適時發布新聞導正澄清，避免影響選情。

最後，嚴辦境外資金介入選舉部分，應追查金流掃蕩地下匯兌、洗錢罪嫌等，同時也包含反滲透法及違反政治獻金法等，避免影響國安。

檢方呼籲，民眾可勇提供情資檢舉賄選，根據法務部「鼓勵檢舉查賄要點」第3點，檢舉人檢舉賄選案，查獲直轄市市長候選人賄選，每一檢舉案件給1千獎金；直轄市議員、縣市長候選人5百萬獎金；縣市議員2百萬元獎金。

士林地檢署今召開選舉查察期前策略座談會，強調嚴查賄選暴力、嚴防假訊息，並嚴辦境外資界干擾選舉。圖／士檢提供
士林地檢署今召開選舉查察期前策略座談會，強調嚴查賄選暴力、嚴防假訊息，並嚴辦境外資界干擾選舉。圖／士檢提供
士林地檢署今召開選舉查察期前策略座談會。圖／士檢提供
士林地檢署今召開選舉查察期前策略座談會。圖／士檢提供

賄選 九合一選舉

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