台中超跑3煞仍羈押 遭毆男大生下周首度出庭作證

台中瑪莎拉蒂3煞張敦量、李韋霖及陳勁豪痛毆宋姓男大生案今再度開庭，法院細部勘驗路口監視器影像，下周一將首度傳喚傷後的宋男出面作證，宋的母親透露，兒子現在語言表達較差，原本學製圖的手也難以握筆，重申盼司法還他們公道；被告辯護人也主張，3人並無因車禍糾紛就有殺人犯意。

宋母庭後受訪說，兒子傷後思緒、語言表達能力較不穩定，陳述有時片段，激動時則急促，下周要出面作證難免緊張，且他傷後頭部變形，平衡感欠佳，原本學習製圖的手也難以握筆。談到後後續求償，宋母僅表示，將提民事訴訟，但重點仍希望刑事能判張等3人重判，還他們公道。

台中地院今開準備程序庭，針對案發地台灣大道、河南路口勘驗監視器，宋的母親及告訴代理人律師吳淑芬認為，畫面可辨識下車人身分，目的是要釐清開車的人是誰，且張敦量當時有喝酒，懷疑同夥李韋霖、陳勁豪疑為袒護他多有說謊情形，證詞可信度低。

宋母委任律師陳欽煌表示，2車擦撞後，宋男並沒要肇逃的意思，竟然就遭遇到張等人如此傷害，甚至還面臨死亡的風險，認為張敦量等3人惡性不輕。

張敦量的辯護人律師林柏宏說，從監視器畫面，宋男開車從快車道切入，是切過去才打方向燈，導致後車被阻擋動線，宋於車禍中有較大肇責，張才生氣拿球棒下車但並未攻擊，就算之後打人也應是傷害，並沒有殺人或重傷犯意。

李韋霖的辯護人律師陳思成也說，監視器拍下宋男沒禮讓直行車才擦撞，全案也僅是普通車禍糾紛，李如果這就有殺人犯意，也太悖離社會認知；陳也說，因被告3人均在押，盼能將審判資源、時間有效利用，不要浪費在與事實無關的勘驗上。

審判長高思大來回播放監視器影像，但因畫面離車禍地太遠、夜間模糊等，幾乎難以確切分辨有無人影，高也數度質疑「哪裡有人影？」、「沒有看到耶」，也敘明本件誰開車非重點，並不是要釐清車禍肇責，後續將由檢方補陳畫面放大截圖再勘驗。

審判長也諭知，下次訂於6月27日開庭，將傳喚宋姓男大生為證人，另名宋的友人因在國外比賽，會採用遠距視訊方式作證。