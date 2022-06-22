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阿里山遊樂區攤販惡意競爭涉誹謗 處拘役30日

中央社／ 嘉義市22日電

阿里山森林遊樂園區吳姓攤販業者，惟恐客源遭隔壁攤位瓜分，今年1月及2月間，竟製作看板並向遊客宣稱不要吃到山寨小吃，嘉義地院依加重誹謗罪，處拘役30日，可上訴。

嘉義地方法院簡易判決書指出，吳姓男子與賴姓女子都是在阿里山森林遊樂園區香林服務區經營飲食攤販業者，雙方攤位相鄰，吳男為避免客源遭賴女瓜分，今年1月間，竟在攤位商品目錄看板上手寫「祖傳四代的好味道、小心吃到外地山寨版→」等字樣，藉此指賴女販售的小吃品質較差，且是刻意模仿販售的劣質攤販。

另外，吳男還於今年1月及2月間，在攤位營業期間，不定時且隨機以言語對路過遊客宣稱「馬告香腸喔，不要吃到隔壁山寨版喔」等語，賴女對吳男的言論進行錄音蒐證，並報警處理。

吳男坦承犯行，全案經檢察官聲請簡易判決處刑，嘉義地方法院審酌吳男僅因業務競爭關係，竟以具體指摘、傳述不實的事，以貶損賴女名譽及社會評價，已涉及加重誹謗罪嫌。

簡易判決書表示，吳男迄今未與告訴人賴女達成和解、賠償賴女損害，因此，依加重誹謗罪，判處拘役30日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

山寨 嘉義 阿里山

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