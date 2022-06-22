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台中警疑偷查個資勾結詐團 涉貪汙10年以上重罪遭聲押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市警局第二分局林姓員警涉嫌和詐騙集團勾結，違法使用警用電腦偷查民眾個資洩漏給詐團，並從中收取不正利益，檢方昨指揮調查局中機站兵分多路搜索，依貪汙罪違背職務收受不正利益等罪嫌聲押，法院認為林嫌疑重大今裁定收押禁見。

據了解，第二分局先前偵辦另起虛擬貨幣詐騙案時，發現林員多次查詢相關人個資，認為其中有異狀深入追查，才發現林疑似和詐團勾結，利用職務登入警用電腦內大肆查詢民眾個資，再洩漏給集團人員使用，經第二分局向台中地檢署報指揮偵辦自家人。

台中地檢指派黑金組檢察官張聖傳偵辦，昨天指揮調查局中機站赴二分局文正派出所搜索，帶回林姓警員及另一名非警職的林姓友人，2人均列為被告。

因檢調根據目前掌握證據，確認林員曾違法使用公務電腦查詢個資，洩漏對象疑似詐團，但幕後主使待釐清，加上清查林員的帳戶也有大筆不明金流進入，研判他靠勾結洩漏個資取得相當金額的不正利益。

檢方複訊至今天凌晨，林員就被控罪嫌多有抗辯，並未全部坦承配合偵辦，檢方以他涉犯貪汙治罪第4條第1項第5款，對於違背職務之行為收受其他不正利益罪嫌，以及違反個資法、妨害電腦使用罪等將他向法院聲押，另名林姓友人檢察官認為無收押必要無保請回。

檢方也懷疑全案恐不只林姓警員1人涉案，尤其針對他勾結對象、收受不正利益確切有多少等都仍待進一步釐清，全案不排除向上發展。

台中地院今下午開羈押庭，訊後認為林員嫌疑重大，其中貪汙罪違背職務收受不正利益法定刑可處無期徒刑、10年以上有期徒刑，審酌林涉犯重罪伴隨有逃亡、串證之虞裁定收押禁見。

台中第二分局。記者曾健祐／攝影
台中第二分局。記者曾健祐／攝影

貪汙 詐騙集團

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