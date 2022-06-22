快訊

《ELLE》總編輯楊茵絜病逝 名作家楊渡哀悼愛女：謝謝妳給我的快樂

公衛學者估6月疫情進入平原期 莊人祥：對疫情走向樂觀

國民黨公布高雄市長第二份民調 第一名不是柯志恩是「他」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網路賣化粧品被檢舉受罰 又寄禮券賄賂再送辦

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣周姓女子在蝦皮網站賣的化妝品被民眾檢舉其公司未領有化妝品工廠登記證，被彰化衛生局陳姓技士通知說明，周女竟買了二千元郵政禮券連同針對檢舉的陳述意見書寄到衛生局，被陳姓技士直接送廉政署查辦，周女違反貪汙治罪條例，不過因事後深表悔悟，彰化地檢署將她緩起訴。

周女2021年3月在蝦皮網站販售其公司的化妝品，因化妝品製造場所未領有化妝品工廠登記證，且化妝品也標示不全，衛生局因此依違反化粧品衛生安全管理法，裁處2萬及9千元罰鍰。

但隔月衛生局又接獲檢舉，指她經營的公司未領有化粧品工廠登記證，彰化衛生局稽查科陳姓技士即通知周女到衛生局說明。

但周女為了避免被衛生局刁難，竟買了二千元的郵政禮券連同對檢舉的陳述意見寄到衛生局，被陳姓技士直接向政風室登錄，並向廉政署中部地區調查組檢舉周女行賄。

陳姓技士表示，由於疫情期間，有同意周女可免到到衛生局說明，改以書面陳述意見，沒想到周女卻寄來郵政禮券，她連絡周女時，周女則說不小心放進去的。

周女表示，是擔心周查過程中會影響公司營運或遭受刁難，才會冒險寄郵政禮券給承辦人，希望承辦人可以篩選一下案件，不要造成她的困難和麻煩。

彰化地檢署偵辦後，認為周女犯後坦承犯行，並深表悔悟，僅因一時失慮而觸法，危害非鉅，因此予以緩起訴。

彰化縣周姓女子在蝦皮網站賣的化妝品被民眾檢舉其公司未領有化妝品工廠登記證，被彰化衛生局陳姓技士通知說明，周女竟買了二千元郵政禮券連同針對檢舉的陳述意見書寄到衛生局，被陳姓技士直接送廉政署查辦。記者林宛諭／攝影
彰化縣周姓女子在蝦皮網站賣的化妝品被民眾檢舉其公司未領有化妝品工廠登記證，被彰化衛生局陳姓技士通知說明，周女竟買了二千元郵政禮券連同針對檢舉的陳述意見書寄到衛生局，被陳姓技士直接送廉政署查辦。記者林宛諭／攝影

化妝品

延伸閱讀

旅行社總監詐領安心國旅補助 認罪還錢獲緩起訴

獨／綠營彰化縣長人選浮現？ 蔡總統今約見立委黃秀芳

彰化鐵路高架化邁大步 交通部啟動綜合規劃工作平台

120公斤重油污染嘉南大圳 警逮涉案工廠負責人

相關新聞

桃市衛生局2副局長圖利陳列過期藥品藥局 二審改判有罪

桃園市衛生局稽查人員2015年9月18日在大溪新資生藥局查獲過期藥品，依藥事法應裁3萬罰鍰，衛生局副局長陳世璋、許景鑫卻...

網路賣化粧品被檢舉受罰 又寄禮券賄賂再送辦

彰化縣周姓女子在蝦皮網站賣的化妝品被民眾檢舉其公司未領有化妝品工廠登記證，被彰化衛生局陳姓技士通知說明，周女竟買了二千元...

為搶地盤尼姑遭街友辱罵 上次告不成這次錄影報仇

一名陳姓尼姑平時在北市知名廟宇龍山寺前托缽化緣，去年3月因與另名行動不便靠行乞為生的胡姓街友搶地盤，被對方罵「假尼姑」，...

「假紅單案」桃警1聲押1交保 曾有財務不良紀錄遭列管

新北、桃園、竹市警方爆貪汙案，員警涉嫌利用法規漏洞，替租賃業者開紅單，讓已吊扣牌照車輛變成吊銷車牌，過程中更傳收賄，其中...

酒駕被警查獲 男子派出所狼狽「慶生」

曾有酒駕前科徐姓男子前晚生日與友人在永康區飲酒作樂，昨凌晨酒後駕車強行上路遭警查獲酒測值超標，除被依公共危險罪嫌送辦，同...

資深女歌星林宛臻被指是「台北約砲一族」 提告勝訴

女子陳曉婷不滿資深歌星林宛臻聚餐不分攤，在有千名臉友的臉書指林女是「約砲一族」、「過氣歌手」，林女提告；陳女辯稱，林宛臻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。