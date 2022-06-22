網路賣化粧品被檢舉受罰 又寄禮券賄賂再送辦

彰化縣周姓女子在蝦皮網站賣的化妝品被民眾檢舉其公司未領有化妝品工廠登記證，被彰化衛生局陳姓技士通知說明，周女竟買了二千元郵政禮券連同針對檢舉的陳述意見書寄到衛生局，被陳姓技士直接送廉政署查辦，周女違反貪汙治罪條例，不過因事後深表悔悟，彰化地檢署將她緩起訴。

周女2021年3月在蝦皮網站販售其公司的化妝品，因化妝品製造場所未領有化妝品工廠登記證，且化妝品也標示不全，衛生局因此依違反化粧品衛生安全管理法，裁處2萬及9千元罰鍰。

但隔月衛生局又接獲檢舉，指她經營的公司未領有化粧品工廠登記證，彰化衛生局稽查科陳姓技士即通知周女到衛生局說明。

但周女為了避免被衛生局刁難，竟買了二千元的郵政禮券連同對檢舉的陳述意見寄到衛生局，被陳姓技士直接向政風室登錄，並向廉政署中部地區調查組檢舉周女行賄。

陳姓技士表示，由於疫情期間，有同意周女可免到到衛生局說明，改以書面陳述意見，沒想到周女卻寄來郵政禮券，她連絡周女時，周女則說不小心放進去的。

周女表示，是擔心周查過程中會影響公司營運或遭受刁難，才會冒險寄郵政禮券給承辦人，希望承辦人可以篩選一下案件，不要造成她的困難和麻煩。