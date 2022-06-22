桃市衛生局2副局長圖利陳列過期藥品藥局 二審改判有罪

桃園市衛生局稽查人員2015年9月18日在大溪新資生藥局查獲過期藥品，依藥事法應裁3萬罰鍰，衛生局副局長陳世璋、許景鑫卻護航，要求承辦人「檢討為行政指導」，交代「能不罰就不罰」；事件曝光後，檢方依圖利罪起訴。桃園地方法院原判兩人無罪，台灣高等法院今改判陳1年8月徒刑，而許則判刑2年，緩刑2年，皆褫奪公權1年。

檢方與廉政署調查發現，2015年9月，衛生局張姓、吳姓技士稽查發現5間藥局違規，其中4間都被裁處3萬元罰鍰，唯獨陳列9瓶超過保存期限16個月感冒液的新資生藥局被改為行政指導，事隔1年半後被衛生局察覺並開罰。

檢方調查，陳世璋（51歲）曾任桃園市藥師公會理事長，新資生藥局負責人的妻子徐瑞櫻曾任公會理事、幹部，遭稽查時，就打電話向藥師公會張姓秘書抱怨，張因此向陳世璋陳情。陳和許景鑫（63歲）商討，決定對新資生藥局放水不罰。

當時張姓技士擬好對新資生藥局的行政裁處書稿，上交許景鑫批示，許竟然黏了張親筆寫的「請檢討為行政指導」字條，且未附理由退回書稿。

陳世璋接著對甘姓代理科長、呂姓股長表示「新資生藥局的案子能不罰就不罰」，甘、呂見陳態度堅決，且先前的函稿以遭許景鑫退回，因此沒有表達反對意見。呂轉告張新資生藥局一案改以行政指導的方式辦理。

高院刑事庭認為，許景鑫、陳世璋分別主管或監督藥品稽查、裁罰，新資生藥局被發現陳列劣藥，依法就應裁處，沒有行政指導空間，況且新資生藥局違反藥事法的情節，與其他違反陳列劣藥案件無明顯不同。