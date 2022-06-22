為搶地盤尼姑遭街友辱罵 上次告不成這次錄影報仇

一名陳姓尼姑平時在北市知名廟宇龍山寺前托缽化緣，去年3月因與另名行動不便靠行乞為生的胡姓街友搶地盤，被對方罵「假尼姑」，事後提告因僅有單一指述而不起訴。

今年初兩人二度交手，胡男又罵陳女「假尼姑」、「要不要陪我睡」，這次陳女進化為科技辦案，以手機錄影蒐證，台北地檢署於是依妨害名譽罪起訴胡男。

去年3月中旬，陳姓尼姑因與胡男交情不錯的另名街友，為爭搶龍山寺前廣場的化緣和行乞黃金地點起爭執，後來該街友向胡男抱怨，胡男於是找上陳女理論，雙方一言不合爆發口角。過程中，胡男質疑陳女佯裝尼姑，質疑對方出家人身分，痛罵陳女是「假尼姑」。

陳女不滿被辱憤而提告，出庭時還特別證明自己比丘尼的身分，但礙於當時僅有陳女一人單方面指控，缺乏其他積極證據，檢察官因此將胡男不起訴。