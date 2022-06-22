「假紅單案」桃警1聲押1交保 曾有財務不良紀錄遭列管

新北、桃園、竹市警方爆貪汙案，員警涉嫌利用法規漏洞，替租賃業者開紅單，讓已吊扣牌照車輛變成吊銷車牌，過程中更傳收賄，其中桃園平鎮分局鄭姓員警過去曾有不良財務紀錄遭列管，今遭聲押，八德分局周姓員警則10萬元交保。

新北樹林警分局去年8月發現業者勾結員警鑽法律漏洞，每輛車收取數萬元回扣，去年10月報請檢方指揮偵查，昨天由新北地檢署楊指揮搜索，約談38名被告、41名證人，今早聲押7警6業者，另2警10萬元交保。

其中桃市平鎮警分局警備隊鄭姓員警遭聲押。據了解，他昨天上午10點沒準時上班，警方詢問才知他早上7點多在新北住處被調查站人員帶回調查，警方目前也同步釐清涉案情節中。

據悉，鄭員2013年從新北調至桃園龜山分局，數月後轉調平鎮分局警備隊至今，過去有強制扣薪紀錄，持續遭分局列管中。

八德分局周姓員警，警專畢業2年，都在桃園市服務，昨被檢調約談，辦公室也被搜索，今天10萬交保，回所繼續值勤；據了解，他與新北涉案員警是同學關係，涉案情節還有待檢調釐清。