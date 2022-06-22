酒駕被警查獲 男子派出所狼狽「慶生」

曾有酒駕前科徐姓男子前晚生日與友人在永康區飲酒作樂，昨凌晨酒後駕車強行上路遭警查獲酒測值超標，除被依公共危險罪嫌送辦，同車4名友人依「連坐罰」規定，每人開罰6000至1萬5000元。

警方說，徐男酒駕除依最高額12萬元罰鍰外，最後淪為在派出所狼狽「慶生」，還面臨公路主管機關公布照片，可說得不償失。

42歲許男20日生日晚上與4名友人在永康區小吃部喝酒慶生，喝了約6至7罐啤酒，21日凌晨離開，來到永康區文化路與永華路口越線，永康警分局永信派出所警員許仲和、莊竣程巡邏經過攔停，發現徐男有酒味，酒測值高達 0.53毫克，將徐及同車4名男子帶回偵辦。

警詢時徐嫌稱，因20日是他生日，與好友飲酒作樂慶生，凌晨離開心存僥倖以為不會超過標準未找代駕，自行開車載4名友人返家，沒想到因車子越線遭查獲。

永康警分長甘炎民表示，警方近年來強力取締酒駕，酒後肇事案件仍不時有發生，為顧及用路人行安全，警方仍將持續加強交通執法工作，也呼籲市民應養成「酒後不開車」及「酒後指定駕駛」等習慣。