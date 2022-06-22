資深女歌星林宛臻被指是「台北約砲一族」 提告勝訴

女子陳曉婷不滿資深歌星林宛臻聚餐不分攤，在有千名臉友的臉書指林女是「約砲一族」、「過氣歌手」，林女提告；陳女辯稱，林宛臻是公眾人物、可受公評，法官卻認為，林女早就淡出演藝圈，依誹謗罪判陳女拘役30日。可上訴。

林宛臻是早期的國、台語雙聲帶唱片歌星，為人記憶的作品包括「第一個夢」、「愛的影子」等，目前電商網站還有她的黑膠唱片販售中。

判決書指出，陳曉婷(原名陳沛琪)與林宛臻相識多年，不滿林女言行舉止，2021年2月16日上臉書公開張貼林宛臻與男性友人的照片。

陳曉婷在貼文下方發表文章，包括「台北約砲一族」、「有人要聽過氣歌手怎麼賺錢的嗎？」、「有人想知道，過氣歌星怎樣能有花不完的錢？」、「吃高級料理，叫他媽的凱子付錢」等文字，指摘林宛臻有約砲、吃高級料理要求他人付錢之事，陳女被訴。

陳曉婷承認貼文，否認誹謗。她稱，林宛臻從一開始接近她即想詐騙，聚餐時帶了很多朋友來，叫了3支清酒、生魚片龍船，只付2000元，還要打包給老公吃，林宛臻帶來的朋友則沒有出錢。

陳女辯，林宛臻曾說男女間喝酒一夜情很正常，她是說真話，不構成誹謗，而且，林女是演藝人員，可受公評，林女聊天都在講「大麻可以帶給人歡樂」、「男女之間發生的運動連結」，她的朋友都是50歲良家婦女，早就對林宛臻看不慣。

法官調查陳女、林女通訊紀錄，只能證明2人曾提及林女和洪姓男子有爭執，不能認定林女「約砲」與別人發生性行為，而且，陳女自承洪是林女的男友，縱使林女與洪發生性行為，也不是「約砲」。

陳曉婷又提供私LINE截圖證明林宛臻「吃高級料理叫他人付錢」，但法官認為，林女與陳女聚餐時確有支付餐費，陳女的指摘誇大、不實，不足採信。