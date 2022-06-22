北部警爆貪汙！7警聲押、2警10萬交保 收賄恐達百萬

新北市、桃園市與新竹市三地六單位爆發貪汙案，涉嫌與租賃、代檢業者利用法規漏洞，讓已吊扣牌照車輛變成吊銷車牌，再讓業者重新領牌上路。據悉，有員警狂開出上百張罰單，收賄金額恐破百萬。

新北檢昨天發動搜索，今早向法院聲請含7名員警、5名代辦業者及一名代檢廠業者羈押禁見，另有兩名員警以10萬元交保，其餘12名業者以3萬至10萬元不等交保，另有10人無保請回。

道路交通管理處罰條例第四十三條規定，蛇行或以其他方式危險駕駛，或車速超過規定最高時速六十公里者，可處罰吊扣牌照六個月。

有租賃業者界為避免出租收益損失，刻意讓無牌車上路，再找特定警察配合代辦業者開立「牌照吊扣期間行駛」交通違規舉發單，讓原本吊扣牌照處分變成吊銷。車主僅需繳交違規罰鍰即可重新驗車領取新牌照，繼續租賃，導致吊扣牌照處分形同具文。

去年8月間，新北市警察局樹林分局發現員警針對道交條例第12條第1項告發單有異狀，自清查察才發現業者勾結員警鑽法律漏洞，每輛車收取數萬元回扣，去年10月報請檢方指揮偵查，昨天由新北地檢署黑金組檢察官楊唯宏指揮多個警調單位搜索，約談38名被告、41名證人。

其中涉案員警，被聲押的有時任新北市警察局樹林分局三多所余姓員警(現任樹林所)、黃姓員警(現任樹林所)、謝姓員警、馬姓員警、李姓員警(現任板橋分局後埔所)、板橋分局信義所廖姓員警，以及桃園市警察局平鎮分局警備隊鄭姓員警。桃園市警察局八德分局大安所周姓員警與新竹市竹北分局六家所洪姓員警，各以10萬元交保。

檢調警查出，代辦業者透過員警藉此鑽法律漏洞，勾結代檢廠及監理站不實驗車，透過白手套收賄，每台車收取數萬元回扣。全案蒐證近二年，昨天同步搜索，新北市有六名員警被帶回調查，涉案業者、白手套、監理黃牛也被搜索約談，查扣手機、電腦、車輛領牌文件等物證。