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旅行社總監詐領安心國旅補助 認罪還錢獲緩起訴
北市一家旅行社潘姓總監前年底涉嫌以不實出團資料，向交通部觀光局詐領33萬餘元安心國旅補助，經觀光局審核人員察覺申請文件有異，交由檢警偵辦。台北地檢署考量潘男坦承因公司虧損過大鋌而走險、認罪並繳回犯罪所得，依詐欺罪處分他緩起訴一年，期間內需支付公庫5萬元。
2020年，交通部觀光局推出安心旅遊國旅補助，開放旅行業者申請，後來發現潘姓總監任職的旅行社，疑似以5個旅行團的不實訂房、訂車資料提出申請，涉嫌詐欺及偽造文書，於是轉請檢警調查。
檢警查出，潘男涉嫌自2020年11月起，詐領旅遊地點於台中、高雄等地的5團國內旅遊團補助。其任職的旅行社雖有訂房、訂車紀錄，但未支付訂金，最後也沒出團，卻以此向交通部觀光局請領每團約6、7萬元不等的補助，合計詐領金額共33萬1000元。
潘男到案後，坦承因疫情造成旅行社入不敷出，為彌補虧損才出此下策，對於全部犯罪事實均認罪，並願意交還不法所得。檢察官認為他犯後態度良好，將他緩起訴以啟自新。
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