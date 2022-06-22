警繳不出千萬房貸竟敲詐毒犯20萬 高院輕判還免褫公權

台北市警內湖分局偵查佐胡仕豪因千萬房貸壓力，向涉毒品案的林姓男子謊稱可不用觀察勒戒，收下對方20萬「處理費」，胡事後遭檢舉，檢方依貪汙治罪條例起訴。台灣高等法院今撤銷原判決，改依公務員利用職務上之機會詐取財物罪判胡2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並參加10場次法治教育課程。

原本士林地方法院判胡3年6月徒刑，褫奪公權2年，相較於一審刑度，高院等於輕判。

胡仕豪警專畢業後，2012年間分發至內湖分局警備隊、內湖派出所等單位，2019年調派分局偵查隊。胡2020年偵辦陳姓男子涉嫌販毒案時，監聽發現林姓男子曾向陳買毒，他聲請搜索票到林家搜索，林被移送新北地檢署偵辦。

胡和林期間互加LINE，林2021年春節前收到新北地院對毒品案的觀察勒戒裁定，他詢問胡是不是可以改罰錢、不要觀察勒戒？胡竟掰「可以處理，但上面要有好處才會幫忙」，並和林約碰面。林以為胡有辦法處理，拿了20萬元給胡，胡繼續佯稱「事情辦好了，給上頭5萬、請吃飯4萬」，林告知剩下的款項歸還9萬即可。

胡仕豪2021年3月12日只轉帳1萬5千元給林，同月23日新北地檢署通緝林，翌日林遭新北市警三峽分局逮捕並送執行觀察勒戒。林被捕後聯繫胡並質問，等到4月28日觀察勒戒完畢，他想找胡卻找不到人，才知上當。

士林地院審理時，胡認罪且和林以10萬元和解，懇求法官給他緩刑的機會。胡聲稱2018年間因買房，扛了1千萬房貸，每月要繳5萬多元房貸，原本碰上林的毒品案時，想要林提供線索偵辦他案，沒想到林直接拿出20萬現金「才會一時起了貪念」。他說，案發後遭停職，為討生活改當外送員。

士檢公訴檢察官認為胡仕豪利用職務上機會詐取財物，而房貸是個人財務規劃，第一線警察人員知法犯法，沒有刑法59條「情堪憫恕」的情況，認為不應緩刑。士院認為胡從警多年，沒廉潔自愛，且案件偵查伊始避重就輕，就算林願意原諒他，法院宣告3年6月徒刑也不符合緩刑要件。