盜用個資租車趴趴走 無照男車禍落跑還棄車判3月

康姓男子前年底求職心切，傳送身分證、駕駛等給郭姓男子介紹工作後，遭郭的葉姓友人盜用，透過iRent租車系統後租車，葉赴台中取車後趴趴走，在國道一號仁德路段與聯結車發生車禍後卻落跑，將租車棄置在台南某停車場被查獲，台南地院認他非法利用個人資料罪，處3月徒刑。

檢警調查，29歲葉男因無駕照仍欲租車使用，前年底由郭男佯稱康男介紹貨運司機的工作，騙取康以MESSENGER傳送其身分證、駕照及生活自拍照等資料後，未經同意即將康個人資料轉傳給葉。

葉取得康個人資料後，前年11月12日透過網路iRent自動租車系統APP，向和雲公司申請加入會員，再以康的名義租賃轎車，並於同年月18日凌晨0時52分至台中市iRent駐點取車。上午10時許，他駕車行經國道一號北向333公里處北側向外側車道，不慎與營業半聯結車發生交通事故，他未等警方到場即駕車離去，將該車棄置在台南某停車場後落跑。

2天後，和雲公司在停車場發現該車後，向台中市警三分局及國道四隊報警處理，經警調閱租車資料而查獲。葉坦承犯行，違反個人資料保護法被起訴，郭男則獲緩起訴。