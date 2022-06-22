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來台割草月入5萬5 逃逸女移工拿友人薪水袋PO文遭逮

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

一名逃逸女移工先前在臉書ＰＯ文「來台灣割草，月入5萬5，不要害羞，笑一笑就好！」，行徑引發移民署關注，經新竹市專勤隊掌握情資，將該名女移工查緝到案，對方才坦承拿的薪水袋是本地友人的，為的只是騙取網路聲量。

新竹專勤隊今指出，有媒體揭露「台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會」臉書貼文，某失聯女移工在網上秀割草薪水袋，還公開在臉書說「來台灣割草，月入5萬5，不要害羞，笑一笑就好！」行徑囂張。

移民署新竹市專勤隊及科技偵查隊運用網路巡查及科技偵蒐技巧，迅速掌握該名女移工所在地點，將失聯移工策動查處到案，據該女移工稱，薪資按日給付，無固定工作，月入5萬5萬是拿國人友人的薪水袋炫耀，藉以增加文章點閱率，對此，移民署將持續追查背後仲介及雇主，有效杜絕移工在臺失聯非法工作。

此外，移民署台中市專勤隊運用科技偵查，在短時間內緝回台中市龍井區車禍肇事逃逸的最後兩名在逃失聯移工，並循線追查非法仲介及雇主，同時彰化縣專勤隊亦結合友軍一舉查獲42名失聯移工，順利將非法仲介移送台中地檢署偵辦。

新竹市專勤隊掌握情資，將該名女移工查緝到案，對方才坦承拿的薪水袋是本地友人的，為的只是騙取網路聲量。圖／新竹市專勤隊提供
新竹市專勤隊掌握情資，將該名女移工查緝到案，對方才坦承拿的薪水袋是本地友人的，為的只是騙取網路聲量。圖／新竹市專勤隊提供
一名逃逸女移工先前在臉書ＰＯ文「來台灣割草，月入5萬5，不要害羞，笑一笑就好！」，行徑引發移民署關注。圖／新竹市專勤隊提供
一名逃逸女移工先前在臉書ＰＯ文「來台灣割草，月入5萬5，不要害羞，笑一笑就好！」，行徑引發移民署關注。圖／新竹市專勤隊提供

移工 新竹

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