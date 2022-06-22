來台割草月入5萬5 逃逸女移工拿友人薪水袋PO文遭逮

一名逃逸女移工先前在臉書ＰＯ文「來台灣割草，月入5萬5，不要害羞，笑一笑就好！」，行徑引發移民署關注，經新竹市專勤隊掌握情資，將該名女移工查緝到案，對方才坦承拿的薪水袋是本地友人的，為的只是騙取網路聲量。

新竹專勤隊今指出，有媒體揭露「台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會」臉書貼文，某失聯女移工在網上秀割草薪水袋，還公開在臉書說「來台灣割草，月入5萬5，不要害羞，笑一笑就好！」行徑囂張。

移民署新竹市專勤隊及科技偵查隊運用網路巡查及科技偵蒐技巧，迅速掌握該名女移工所在地點，將失聯移工策動查處到案，據該女移工稱，薪資按日給付，無固定工作，月入5萬5萬是拿國人友人的薪水袋炫耀，藉以增加文章點閱率，對此，移民署將持續追查背後仲介及雇主，有效杜絕移工在臺失聯非法工作。