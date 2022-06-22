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警察集體開假單貪汙 新北檢聲押14人、7人是員警

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警界爆集體貪汙！吊扣車牌開假單 檢約談38人、聲押14人含7名員警

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北、桃園、新竹三地多名員警涉嫌包庇租賃、代檢業者，利用法規漏洞，讓危險駕駛、嚴重超速遭吊扣牌六個月無法使用的名車，故意上路再舉發未懸掛車牌，吊扣變吊銷車牌，業者再至監理單位重新驗車請領新車牌，讓車輛「起死回生」重新上路。

檢方昨天指揮搜索涉案四個分局六個單位和凱銳汽車代檢廠業者，約談38名被告，其中9人是警察，另有41名證人，複訊後14人被檢方聲押，含6名業者、1名代檢廠、7名警員，其餘12名被告3萬至10萬元不等交保，12人無保請回。

道路交通管理處罰條例第四十三條規定，蛇行或以其他方式危險駕駛，或車速超過規定最高時速六十公里者，可處罰吊扣牌照六個月。

有租賃業者界為避免出租收益損失，刻意讓無牌車上路，再找特定警察配合代辦業者開立「牌照吊扣期間行駛」交通違規舉發單，讓原本吊扣牌照處分變成吊銷。車主僅需繳交違規罰鍰即可重新驗車領取新牌照，繼續租賃，導致吊扣牌照處分形同具文。

檢調警查出新北、桃園、新竹縣都有代辦業者透過員警藉此鑽法律漏洞，勾結代檢廠及監理站不實驗車，透過白手套收賄，每台車收取數萬元回扣。全案蒐證近二年，昨天同步搜索，新北市有六名員警被帶回調查，涉案業者、白手套、監理黃牛也被搜索約談，查扣手機、電腦、車輛領牌文件等物證。

新北地檢署。圖／聯合報系資料照
新北地檢署。圖／聯合報系資料照

警察 桃園 交通違規

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