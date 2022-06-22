機車被移位 在汽車烤漆上噴「沒品」2個字 判拘30日

陳姓男子的機車常被挪位置，懷疑是周姓小客車駕駛所為，他以工具刀刮周車子的車門、折車子的雨刷，再以噴漆在車門上噴「沒品」2個大字，台北地院審理，依3個毀損罪判陳應執行拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

20歲的陳認為周姓汽車駕駛屢次移動他的機車，心生不滿，2022年1月29日晚間11時，以工具刀刮周車子的右側車門，1月30日凌晨4時，再度找到周的車子，徒手折斷車子前擋的雨刷。

陳暗算2次後，仍不甘心，1月31日凌晨3時，又備妥噴漆罐，以銀色噴漆在周的車子右後車門烤漆上噴上「沒品」2個大字，周發覺車子被人破壞，報警處理，警方調監視器查獲陳犯案，周提告，檢察官對陳聲請簡易判決處刑。