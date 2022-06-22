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機車被移位 在汽車烤漆上噴「沒品」2個字 判拘30日

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

陳姓男子的機車常被挪位置，懷疑是周姓小客車駕駛所為，他以工具刀刮周車子的車門、折車子的雨刷，再以噴漆在車門上噴「沒品」2個大字，台北地院審理，依3個毀損罪判陳應執行拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

20歲的陳認為周姓汽車駕駛屢次移動他的機車，心生不滿，2022年1月29日晚間11時，以工具刀刮周車子的右側車門，1月30日凌晨4時，再度找到周的車子，徒手折斷車子前擋的雨刷。

陳暗算2次後，仍不甘心，1月31日凌晨3時，又備妥噴漆罐，以銀色噴漆在周的車子右後車門烤漆上噴上「沒品」2個大字，周發覺車子被人破壞，報警處理，警方調監視器查獲陳犯案，周提告，檢察官對陳聲請簡易判決處刑。

陳在法庭認罪，法官試著安排調解，不過，雙方因和解金認知差距大，未能和解，法官對陳的3次毀損行為各判處拘役15日，得易科罰金，3罪訂應執行刑拘役30日。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

監視器 檢察官

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