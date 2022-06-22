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獨／台中警員洩個資給詐團涉貪 檢調昨搜派出所今聲押

聯合報／ 記者陳宏睿曾健祐／台中即時報導

調查局中機站昨天上午前往第二警分局文正所搜索、查扣證物，帶回林姓警員詢問。據查，林涉嫌利用職權，查詢民眾個資後，洩漏給詐騙集團，是否從中牟利，將是檢調調查重點，全案是分局偵辦一起虛擬幣詐騙案件時，發現異狀，報請檢察官指揮，檢方昨漏夜訊問後，依貪汙等罪聲押。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠說，全案在昨天由檢察官訊問後，認定有洩密、貪汙、妨害電腦使用等犯行，向台中地院聲請羈押，法院尚未裁定。

據查，林姓警員年約20多歲，在第二警分局文正所尚算資淺人員，任職約3、4年時間，不過今年3月間，分局在偵辦一起虛擬貨幣詐騙案時，發現案件相關人的資料，與林在職務中查詢的個資有相關，發現異狀，進而報請檢察官指揮偵辦。

檢調追查，林疑不只利用自己的職權，大量查詢民眾個資，洩漏給詐騙集團，也會擔心大量查詢恐露餡遭督察單位查緝，還藉口請同仁幫忙查詢，林帳戶疑有不明金流，研判林不只洩密，恐從中牟利。

調查局中機站昨天上午前往第二警分局文正所搜索，查扣相關證據，也帶回涉案林姓警員，依洩密、貪汙罪方向偵辦，也將擴大追查是否有其他共犯涉案，檢察官昨天漏夜訊問後，今天依洩密、妨害電腦使用等罪，向台中地方法院聲押。

調查局中機站表示，全案是由分局調查詐騙案時發現有異狀，報請台中地檢署指揮後，由中機站協助清查部分涉案情節，昨天搜索後，已完成涉案人的詢問，並移送台中地檢署檢察官訊問，因偵查不公開，由台中地檢署統一說明案情。

台中市第二警分局文正所林姓警員涉嫌洩密，台中地檢署今向法院聲押。圖／本報資料照
台中市第二警分局文正所林姓警員涉嫌洩密，台中地檢署今向法院聲押。圖／本報資料照

詐騙集團 貪汙 個資

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