3員警涉貪遭檢調約談 桃園、竹縣警：配合調查

中央社／ 新竹縣21日電

新北地檢署偵辦員警疑受賄案，擴大搜索新北、桃園及竹縣警局。桃園及新竹縣共有3名員警被帶回偵辦，警方表示，將全力協助配合調查，目前對於細節並不清楚。

新北地檢署偵辦員警配合代辦業者違法開立不實吊銷車牌罰單、代辦業者勾結代檢廠及監理站不實驗車，涉嫌收賄偽造文書等案，今天擴大搜索桃園市政府警察局平鎮分局警備隊、新竹縣政府警察局竹北分局六家派出所等處。

桃園市政府警察局平鎮分局表示，上午1名警備隊員警因沒有來上班，經詢問員警家人後，才知道該員在新北市的租屋處，被檢調帶回偵查，目前對於案情細節並不清楚。

桃園市政府警察局八德分局表示，新北市調處上午有到大安派出所進行搜索，並將1名基層員警帶回調查，警局也會全力配合檢方調查。

新竹縣警察局向中央社記者表示，竹北分局六家派出所1名員警，今天上午約8時，被檢調約談調查，這名員警的辦公桌也有被搜索，至於，這名員警涉案等情形，由檢方釐清中，警局也將全力協助，配合調查。

新竹縣警察局竹北分局向中央社記者表示，第一時間接獲新北市地檢署通知，就要求同仁配合至新北市調查處調查，此外，也將持續要求各主管嚴管勤教，秉持勿枉勿縱絕不護短。

警察 桃園 新竹 收賄 偽造文書

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