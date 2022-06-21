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嗆用手榴彈與總統府同歸於盡 九旬老上校獲不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

一名年逾九旬的雷姓退伍上校，30多年前因溢領16萬元加菜金，被依軍法貪汙罪判刑定讞，四處申訴無門，竟在去年11月底寄信到總統府，表示要用手榴彈跟大家同歸於盡，遭警依妨害秩序罪送辦。台北地檢署考量他年事已高、行動不便，應無實現恐嚇信內容的可能，依職權將他不起訴。

現年93歲的雷姓退伍上校，當年任職陸軍後勤司令部軍醫署政戰主任時，遭控自1982年11月至1984年6月，溢領年節加菜金共16萬餘元，1985年遭軍事法院依貪汙罪判刑5年，褫奪公權3年確定，不僅為此入獄服刑，還喪失領取退伍金、退休俸資格，因此他出獄後四處申訴、陳情、喊冤。

2018年監察委員高鳳仙曾在調查後，認為當年軍事法院確實有把「加菜金」和「獎金」混淆的情形，且當年正值軍醫獎金制度變革，軍醫系統中多名高官也曾出現主官超領情形，為此高鳳仙也請法務部高檢署為雷姓老翁提起再審，但先後遭高等法院及最高法院駁回。

當最後一絲希望落空，雷姓老翁竟於去年11月28日，寄了一封手寫信到總統府，內容提及表示要找手榴彈跟大家同歸於盡，驚動府方報警偵辦。檢察官調查後認為，雷翁因此事長年遭受精神損害，其情可憫，加上他已93歲行動不便，難以真的取得手榴彈炸總統府，因此職權處分他不起訴。

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一名九旬雷姓陸軍退伍上校寄恐嚇信揚言用手榴彈與總統府同歸於盡，獲北檢職權不起訴。圖／總統府官網
一名九旬雷姓陸軍退伍上校寄恐嚇信揚言用手榴彈與總統府同歸於盡，獲北檢職權不起訴。圖／總統府官網

總統府 貪汙 恐嚇 法務部

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