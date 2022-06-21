嗆用手榴彈與總統府同歸於盡 九旬老上校獲不起訴

一名年逾九旬的雷姓退伍上校，30多年前因溢領16萬元加菜金，被依軍法貪汙罪判刑定讞，四處申訴無門，竟在去年11月底寄信到總統府，表示要用手榴彈跟大家同歸於盡，遭警依妨害秩序罪送辦。台北地檢署考量他年事已高、行動不便，應無實現恐嚇信內容的可能，依職權將他不起訴。

現年93歲的雷姓退伍上校，當年任職陸軍後勤司令部軍醫署政戰主任時，遭控自1982年11月至1984年6月，溢領年節加菜金共16萬餘元，1985年遭軍事法院依貪汙罪判刑5年，褫奪公權3年確定，不僅為此入獄服刑，還喪失領取退伍金、退休俸資格，因此他出獄後四處申訴、陳情、喊冤。

2018年監察委員高鳳仙曾在調查後，認為當年軍事法院確實有把「加菜金」和「獎金」混淆的情形，且當年正值軍醫獎金制度變革，軍醫系統中多名高官也曾出現主官超領情形，為此高鳳仙也請法務部高檢署為雷姓老翁提起再審，但先後遭高等法院及最高法院駁回。

當最後一絲希望落空，雷姓老翁竟於去年11月28日，寄了一封手寫信到總統府，內容提及表示要找手榴彈跟大家同歸於盡，驚動府方報警偵辦。檢察官調查後認為，雷翁因此事長年遭受精神損害，其情可憫，加上他已93歲行動不便，難以真的取得手榴彈炸總統府，因此職權處分他不起訴。

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