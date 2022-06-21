義籍商人跨海爭女！裁定違憲首遭發回 最高法院今完成分案

義大利籍商人和詹姓空姐爭奪8歲女兒親權，改定親權官司結果出爐前，法院裁定應將女兒交給生父，女童寫信給蔡英文總統稱「我想留在台灣」。詹女聲請停止執行，憲法法庭上月認為最高法院的終局裁定未考量女童意見、最佳利益與慣居地，判決違憲並廢棄發回；最高法院收案後，今天已完成分案，由另名法官承審。

義大利商人2007年來台結識詹女並交往，2014年未婚生下一女，3年後商人以探望祖母為由，帶女兒回義大利，歸期一延再延，成為雙方訴訟引爆點。

詹女飛往義大利，先以女兒護照遺失為名，向駐外使館申請補發，再把女兒帶回台灣，義商不滿女兒被帶走跨海提告，上演搶女兒大戰。一審受理兩人改定親權案，暫時處分裁定詹女應將女兒交付給義商，詹女不服提抗告接連遭駁，但二年仍未把女兒交給義商，義商聲請執行交付子女，原訂3月14日為最後期限，法院執行官與義商到女童學校，校方拒絕交人。女童寫信給蔡英文總統陳述「我想留在台灣」。

詹女委由律師聲請裁判憲法審查暨暫時處分，憲法法庭3月罕見裁准停止交付的暫時處分，讓女童留在台灣，上月27日做出史上首件裁判憲法審查判決，認為台北地院裁定時，女童已六、七歲大，應讓她有吐露意願的機會，北院裁定未審酌女童意願，也沒有判斷女童的最佳利益，抗告審也都漏未審酌。

憲法法庭認為，有應審酌而未審酌事項，與憲法維護未成年子女最佳利益意旨不符，判決將原確定裁定廢棄發回最高法院，但說明憲法法庭不是判女童要交給父或母，案件發回後，法院應依保障人民基本權意旨決斷。