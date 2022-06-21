新北桃竹警涉貪污弊案 檢調29路搜索約談

新北地檢署偵辦員警疑受賄，配合代辦業者開出吊銷牌照罰單，使違規吊扣牌照車輛能註銷並新領牌照。檢調兵分29路搜索新北、桃園及竹縣警局，約談79人到案並擴大偵辦。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官楊唯宏今天指揮法務部調查局新北市調查處、內政部警政署政風室、新北市政府警察局，偵辦員警配合代辦業者違法開立不實吊銷罰單、代辦業者勾結代檢廠及監理站不實驗車，涉嫌收賄、偽造文書等案。

檢調兵分29路搜索新北市政府警察局樹林分局三多派出所、樹林派出所、桃園市政府警察局平鎮分局警備隊、新竹縣政府警察局竹北分局六家派出所及汽車代檢廠等處所及被告等住居所，查扣手機、電腦主機等證物，並約談被告38人、證人41人到案，以釐清確認相關案情。

新北市警局表示，檢調今天共搜索約談板橋後埔派出所、樹林分局三多派出所共5名員警，涉嫌開立假紅單貪瀆案件，再利用重新領牌的手法，讓車輛「借屍還魂」繼續使用的。警局將秉持「毋枉毋縱」立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，展現決心以維警譽。

新北市警局表示，早在110年就接獲檢舉發現有遭吊扣車輛因再開上路而被警方開單吊銷牌照的案件大幅增加，經內部調查發覺有異，於去年10月1日主動報請新北地檢署指揮偵辦。

檢調發現，員警疑似配合代辦業者利用交通法規漏洞，讓原因違反道路交通管理處罰條例危險駕駛、行車超速60公里以上等違規，遭吊扣車輛牌照6個月無法使用車輛，借由這些車輛又行駛於道路遭員警開立吊銷牌照舉發單，後可再至監理單位重新驗車並請領新的車輛牌照，以規避車輛無法使用問題。