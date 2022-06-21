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酒駕撞死懷孕護理師夫還肇逃 宜蘭醉男公共危險罪起訴

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭縣一名47歲李姓男子5月10日晚間喝1瓶高粱酒後，開車行經羅東中山路一段撞死行人還肇逃，酒測值達每公升0.92毫克，法官裁定羈押。檢方偵結，依公共危險罪起訴李男，因其涉犯2罪嫌，犯意各別，行為互殊，建請法官分論並罰。

李男當天晚上8點多在五結鄉親和路一家店，喝了1瓶高粱酒，直到晚上10點多結束，騎車返回五結住處，再開車上路。行經羅東鎮中山路一段時，李男因酒後注意力減低，沒能注意車前狀況，不慎從後方追撞同向、靠邊走在道路邊線外側的30歲林姓男子，導致林男倒地。

李男肇事後，沒留在現場協助救護或留資料聯絡，也沒通知救護車或警方到場，就開車逃逸。警方獲報到場處理，發現疑似心虛的他開車返回事故現場，因其車前擋風玻璃有撞擊痕跡，懷疑是肇事者，隨即上前盤查，酒測值達每公升0.92毫克，將人帶回偵辦，他事後坦承犯行。

檢方訊後認為，李男罪嫌重大，有逃亡之虞，向宜蘭地方法院聲請羈押獲准。

林姓男子當時徒步前往羅東轉運站，要牽機車趕往公司加班，途中遇劫遭撞，隔天凌晨因創傷性休克死亡。他懷有身孕的護理師妻子痛斥，「酒駕真的很該死，毀了一個家庭」，讓腹中孩子見不到父親。

檢方指出，監視影像顯示，李男的車頭於事發前完好無損，經過肇事地後，車前擋風玻璃、車身有撞擊痕跡。李男酒駕途中，因酒後注意力降低，疏未注意車前狀況，不慎自後方追撞肇事釀死，其行為顯有過失，且與林男之死有相當因果關係，依公共危險罪嫌起訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李姓男子酒駕撞死行人還駕車逃逸，事後返回事故地點遭逮。記者林佳彣／翻攝
李姓男子酒駕撞死行人還駕車逃逸，事後返回事故地點遭逮。記者林佳彣／翻攝
羅東今年5月10日晚間發生一起酒駕肇逃車禍，造成一名行人不幸喪命。圖／民眾提供
羅東今年5月10日晚間發生一起酒駕肇逃車禍，造成一名行人不幸喪命。圖／民眾提供

酒駕 酒測 羅東 宜蘭 護理師

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