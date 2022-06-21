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新北警爆集體舞弊 桃市八德分局1員警遭約談調查

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

新北警方爆出集體弊案，檢調今分早兵分多路大陣仗搜索涉案分局派出所、員警與白手套住居所等，共9名警務人員遭拘提，其中疑包含桃市八德警分局大安派出所員警；對此八德分局指出，確有1員警涉及該案，他主動配合約談，並非被拘提，情節仍待檢調釐清，警方將全力配合。

據本報獨家報導，檢調掌握情資，有租賃業者因旗下車輛違規被開罰，導致牌照無法正常使用，為了讓牌照「起死回生」，業者涉嫌先行賄新北市板橋、樹林等兩分局轄下的後埔、三多派出所員警開立假紅單，再利用重新領牌的手法，讓車輛「借屍還魂」繼續使用，全案歷經近2年蒐證，今收網。

據傳新北板橋分局、樹林分局及桃園八德警分局，共有9名警務人員遭拘提。對此八德警分局回應，大安派出所有一名員警涉及該案，他今早遭調查局北機站約談後，主動配合說明，不是遭拘提，涉案情節則待檢調釐清，警方將全力配合，如有不法絕不寬貸。

新北警傳集體弊案，調查局北機組今早約談八德分局大安派出所1名員警。記者楊湛華／攝影
新北警傳集體弊案，調查局北機組今早約談八德分局大安派出所1名員警。記者楊湛華／攝影

桃園 情資

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