新北警爆集體舞弊 桃市八德分局1員警遭約談調查

新北警方爆出集體弊案，檢調今分早兵分多路大陣仗搜索涉案分局派出所、員警與白手套住居所等，共9名警務人員遭拘提，其中疑包含桃市八德警分局大安派出所員警；對此八德分局指出，確有1員警涉及該案，他主動配合約談，並非被拘提，情節仍待檢調釐清，警方將全力配合。

據本報獨家報導，檢調掌握情資，有租賃業者因旗下車輛違規被開罰，導致牌照無法正常使用，為了讓牌照「起死回生」，業者涉嫌先行賄新北市板橋、樹林等兩分局轄下的後埔、三多派出所員警開立假紅單，再利用重新領牌的手法，讓車輛「借屍還魂」繼續使用，全案歷經近2年蒐證，今收網。