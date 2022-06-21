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請神佛為亡父申冤 退輔會外灑冥紙迎「濟公」罰1000元

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

梁姓男子聲稱父親冤死，濟公神佛托夢請他幫忙開道，在國軍退除役官兵輔導委員會外灑冥紙迎濟公，依社會秩序維護法移送；台北地院認為，梁藉端滋擾公眾得出入場所，裁定他罰鍰1000元。可抗告。

台北市警信義分局移送說，2022年4月14日上午10時，梁在退輔會外人行道藉口替亡父申冤，以灑冥紙方式滋擾行政機關，請法院裁罰。

梁稱，先父及濟公神佛托夢，告訴他要在當天由濟公神佛代父親申冤，他則要灑冥紙開道，警詢時提出陳情資料，證明事出有因。

法官調查，梁姓男子父親的事，退輔會早在2020年11月30日函覆梁是陳年舊案，梁如果陳情後還是覺得蒙冤，由於憲法訴訟已上路，可以請教懂法律的人尋求可能的救濟，不應恣意以違序行為表達不滿。

裁定指出，梁丟灑冥紙，又稱是神佛告知退輔會主管是濟公神佛的弟子，要退輔會主管主持公道，已逾越合理範圍，且影響公共場所安寧，裁定罰鍰1000元。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

退輔會

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