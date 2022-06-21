獨／酒駕撞死黃暐瀚母 美髮師撤回上訴已發監執行

美髮師方兆杰在去年5月間價後酒後駕駛賓士車，撞死媒體人黃暐瀚的母親，方肇事後還到超商買啤酒飲用，企圖干擾酒測，全案在去年底依公共危險致人於死罪，判刑4年6月。據查，方上訴最高法院後，在今年4月間撤回上訴，全案定讞，台中地檢署證實，方已發監服刑。

台中高分檢表示，全案經台中高分院二審判決後，高分檢未再提上訴，被害人家屬也無上訴，僅被告有上訴到最高法院，不過在今年4月間，方已撤回上訴，全案確定，方涉犯公共危險致人於死罪，判刑4年6月，另外因被告還有前案涉公共危險，遭判刑3月，定執行刑期為4年8月。

台中地檢署指出，全案經判決確定後，已在今年4月29日發監執行，因為被告在案件審理期間，都是在台中看守所被羈押的狀態，判決確定之後直接發監。

檢警調查，方兆杰在去年5月4日凌晨，在台中市西屯區青海路萬客什火鍋青海店，喝含有酒精成分的燒酒雞數碗，同日凌晨酒駕行經文心路3段闖紅燈遭警攔查後，測出酒測值為每公升0.25毫克，檢察官以他無前科、未肇事，訊後予以請回。

5月4日晚間10時，方駕駛賓士車載李姓友人，前往北區公園路超級巨星KTV包廂唱歌，喝啤酒及威士忌至同月5日凌晨，酒駕沿東興路由東往西方向行駛，行經東興路與樹義一巷交叉路口時，適有資深媒體人黃暐瀚的媽媽陳婦步行穿越路口，遭方駕車撞擊陳婦，被害人彈飛倒地，頭部受重創，經送醫急救不治。

方肇事後，為逃避酒後駕車致人於死刑責，立即下車至肇事地點對面的統一便利商店購買啤酒飲用，經警測得方的酒測值為每公升0‧40毫克，全案依公共危險致人於死罪送辦，一審判刑5年4月，二審認定方符合自首條件，改判4年6月，方上訴最高法院後撤回，全案確定。

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