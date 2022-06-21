夜市垃圾費當農廢收錢 新港清潔隊長遭控圖利7萬起訴

嘉義縣新港鄉公所4年前受託清運新港觀光夜市的廢棄物，時任洪姓隊長、林姓隊員應以代清除一般廢棄物來收費，卻涉代填申請清除「農業廢棄物」，圖利夜市管理者，洪姓隊長應訊稱為了便民一時找不到適合名目的收費標準，但嘉義地檢署認定幫少繳7萬3500元，依圖利罪起訴洪、林。

檢方查出，洪姓男子（49歲）2018年擔任新港鄉公所清潔隊長時，受到新港觀光夜市管理人員請託清夜市的垃圾，同年5月起，他便指示隊員林姓男子（39歲）定期指派隊員去清運，原該依「嘉縣一般廢棄物代清除處理收費標準」，卻依「嘉縣新港鄉農業廢棄物清除處理收費辦法」計價。

檢方發現，林姓男子第一次幫忙更改夜市送來的廢棄物清理申請書，將繳款名義從一般室內廢棄物改農業廢棄物，之後林或其他隊員直接幫填農業廢棄物清除申請，自2018年5月11日起到2021年10月21日檢調偵辦，固定每周五會去載運周四晚夜市的垃圾。

檢方認為，嘉縣代清一般廢棄物每公噸3000元至5000元，新港鄉代清農廢2019年之前每噸收1000元，後來調漲收1500元，經計算，新港清潔隊協助清運166周，夜市管理員應繳12萬4500元，卻只以農廢名義繳5萬1000元，圖利金額達7萬3500元。

洪姓前隊長接受偵訊稱，當時受新港觀光夜市管理員請託處理垃圾，原要請對方找民間業者，但夜市說數量很少，才想說短期幫忙，基於便民的考量，且因夜市在農地旁邊，一時也找不到適合名目的收費標準，才會用農業廢棄物收費標準，也是協助垃圾不要亂丟，沒想到隊員有持續幫忙處理。

洪姓隊長的委任律師說，是出於對法規的誤解，申請程序出問題，且夜市兩旁都是田，可能清潔隊認為看來可用農地的方式處理，不是故意違反收費標準，洪姓隊長本身也沒另收錢。