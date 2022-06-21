女子懷疑男友不忠 反遭毒打、脖子吊掛腰帶險喪命

魏姓男子3年前不滿葉姓女友懷疑其感情不忠，在嘉義市住處口角，趁她服用安眠藥後壓倒在地毆打，葉女想逃離現場，卻被魏男拉回陽台，將其脖子吊掛在腰帶上直至昏迷，才將人抱下放在沙發後離開，一審認他犯殺人未遂罪處5年10月，50萬和解後，陸續給付賠償，二審改判5年2月。

魏男辯稱，當天拉扯過程中沒有注意才造成女方身上的傷勢，吵架難免多少會有拉扯，但沒有傷害的意思，出門時女方就躺在沙發上休息，當時他們還有講話，不知道女方脖子上為何有勒痕，拉扯後他有下樓去買檳榔，但回來就被反鎖在門外。

他說，他從窗戶有看到女方已經吊在鋁窗旁邊，他拿雨傘透過鋁窗戳女方的額頭，想把她弄下來，後來有弄下來，她跌下來後有撞到落地窗的玻璃，他一直呼喊她，但她都沒有回應，他有重複問她，後來有聽到她的回應，之後他說要不要幫我開門，但她都沒有回應，他就搭車回宜蘭。

檢警調查，魏男將葉女壓倒在地並出手毆打，趁她躺在客廳地上時，取下其外套上的腰帶，繫在陽台鋁窗上。葉女欲逃離現場，自客廳穿過陽台快跑到大門之際，被魏男拉回陽台，再將她脖子吊掛在腰帶上，直至她無力攻擊並昏迷後，才將她抱下放置在客廳沙發上。

隨後，他撥打電話購買檳榔後，穿著短褲下樓拿檳榔後，再上樓更換為長褲後，來不及拿走手機，即在上午近8時離開現場。下午1時30分許，葉女胞弟欲拿水果給她，以鑰匙開啟大門後，見她趴在客廳沙發上，雙膝跪在地上，立即報警送醫救治，倖免於難。

台南高分院指出，魏男表示當時離開葉女住處時，有將該住處鑰匙帶走，且案發後，他既能上下樓四次，並騎乘葉女機車外出，可見該大門是魏男以鑰匙上鎖。葉女身上除嘴唇有撕裂傷外，未遭玻璃所致割刺傷，現場衣架散落一地及落地窗玻璃破裂應為魏男事後故布疑陣，營造兩人肢體衝突激烈，以致過程中不慎傷害葉女及葉女自縊後摔落的假象，以掩飾其罪行。

高分院認為，魏男當天上午7時24分許上樓起算，至葉女於當日下午2時送醫治療，保守估計已高達7至8小時之久，在葉女頸部遭魏男吊掛在陽台鋁窗上的行為看來，腦部若持續一段時間缺氧，且未即時送醫治療，恐危及生命，但魏男毫無協助葉女就醫的動機，更可顯露他確有放任葉女於死的主觀意圖。

雖然雙方原審時以50萬元達成和解，但魏男當時僅給付4萬元，未依約履行和解條件，致原審認他誠意不足，惟查魏男二審時提出匯款單，表示已補足第1期8萬元，及後續皆有依和解條件按月給付1萬元，尚見其誠意，二審改判5年2月，可上訴。

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