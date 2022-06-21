被檢舉到陳時中信箱 「入珠教主」無照行醫起訴

桃園一名陳姓男子自稱「入珠教主」，從業23年紅遍全球，還曾到杜拜、阿拉伯等地幫人「安裝」，結果竟無醫師執照，被人檢舉到衛福部長陳時中信箱，經桃園地檢署調查，今天被依違反醫師法起訴。

起訴指出，陳男（54歲）在「入珠」業界頗有知名度，全台從南到北均有分店，還曾接受媒體採訪，自稱閱鳥無數，最遠去過阿拉伯、杜拜和澳大利亞等地幫人做，但因為沒有醫師執照，被人檢舉到衛福部長及桃園市府陳情信箱，經衛生局調查後移送。

偵訊時，陳男否認犯行，堅稱入珠並非醫療行為，但衛福部指「入珠」是將珠子埋入陰莖皮下組織，屬侵入性行為，且植入喔長期留置體內，影響生理功能及健康，確屬醫療行為。