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被檢舉到陳時中信箱 「入珠教主」無照行醫起訴
桃園一名陳姓男子自稱「入珠教主」，從業23年紅遍全球，還曾到杜拜、阿拉伯等地幫人「安裝」，結果竟無醫師執照，被人檢舉到衛福部長陳時中信箱，經桃園地檢署調查，今天被依違反醫師法起訴。
起訴指出，陳男（54歲）在「入珠」業界頗有知名度，全台從南到北均有分店，還曾接受媒體採訪，自稱閱鳥無數，最遠去過阿拉伯、杜拜和澳大利亞等地幫人做，但因為沒有醫師執照，被人檢舉到衛福部長及桃園市府陳情信箱，經衛生局調查後移送。
偵訊時，陳男否認犯行，堅稱入珠並非醫療行為，但衛福部指「入珠」是將珠子埋入陰莖皮下組織，屬侵入性行為，且植入喔長期留置體內，影響生理功能及健康，確屬醫療行為。
檢方調查，陳男曾在宣傳影片中提到「挖個洞把它（珠子）裝進去」，也提到自己有研究怎樣才不會傷到血管及神經，媒體訪問片段也有註記「非正規醫療行為僅供參考」警語，還曾有網紅親身體驗時問「剛剛師傅是用什麼把我的皮刺穿」，最後認定其入珠方式屬「侵入性行為」，行為屬於密醫，因爲依法起訴。
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