快訊

受託照顧失智里民 里長竟領光百萬存款還偷過戶房產

離婚1年半…福原愛將來台探親？江宏傑鬆口回應了

地牛翻身！日本小笠原群島發生規模6.2地震 深度40公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被檢舉到陳時中信箱 「入珠教主」無照行醫起訴

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名陳姓男子自稱「入珠教主」，從業23年紅遍全球，還曾到杜拜、阿拉伯等地幫人「安裝」，結果竟無醫師執照，被人檢舉到衛福部陳時中信箱，經桃園地檢署調查，今天被依違反醫師法起訴。

起訴指出，陳男（54歲）在「入珠」業界頗有知名度，全台從南到北均有分店，還曾接受媒體採訪，自稱閱鳥無數，最遠去過阿拉伯、杜拜和澳大利亞等地幫人做，但因為沒有醫師執照，被人檢舉到衛福部長及桃園市府陳情信箱，經衛生局調查後移送。

偵訊時，陳男否認犯行，堅稱入珠並非醫療行為，但衛福部指「入珠」是將珠子埋入陰莖皮下組織，屬侵入性行為，且植入喔長期留置體內，影響生理功能及健康，確屬醫療行為。

檢方調查，陳男曾在宣傳影片中提到「挖個洞把它（珠子）裝進去」，也提到自己有研究怎樣才不會傷到血管及神經，媒體訪問片段也有註記「非正規醫療行為僅供參考」警語，還曾有網紅親身體驗時問「剛剛師傅是用什麼把我的皮刺穿」，最後認定其入珠方式屬「侵入性行為」，行為屬於密醫，因爲依法起訴。

桃園一名陳姓男子自稱「入珠教主」，從業23年紅遍全球，結果竟無醫師執照，經桃園地檢署調查，今天被依違反醫師法起訴。記者陳俊智／攝影
桃園一名陳姓男子自稱「入珠教主」，從業23年紅遍全球，結果竟無醫師執照，經桃園地檢署調查，今天被依違反醫師法起訴。記者陳俊智／攝影

桃園 衛福部 醫師 衛生局 陳時中

延伸閱讀

陳時中居隔結束兩天 仍未現身記者會 今羅一鈞一人主持

最新民調 台灣人對陳時中防疫表現平均65.86分

陳時中稱快篩棄標商人「殷實」 醫委會：為官如此厚顏

國民黨醫療委員會：請陳時中別再護航違法廠商

相關新聞

獨／新北警爆集體貪汙弊案 檢調大規模搜索涉案分局

警界再爆集體貪汙重大風紀案。檢調掌握情資，指有租賃業者因旗下車輛違規被開罰，導致牌照無法正常使用，為了讓牌照「起死回生」，業者涉嫌先行賄...

死囚主張連身條款違憲恐放人？憲法法庭：現在言之過早

如今尚未執行的死刑犯以最高法院分案規則「連身條款」有違憲之虞，聲請釋憲求一線生機，憲法法庭已受理，目前尚未規劃行言詞辯論...

松山之亂怎能輕判？分局長出庭捍警譽：請重判黑衣人

台北市警松山分局中崙派出所被「黑衣人」闖入爆「松山之亂」，檢方起訴砸毀警用電腦的幫派份子徐權，徐依毀損公物罪判刑6月，分...

夜市垃圾費當農廢收錢 新港清潔隊長遭控圖利7萬起訴

嘉義縣新港鄉公所4年前受託清運新港觀光夜市的廢棄物，時任洪姓隊長、林姓隊員應以代清除一般廢棄物來收費，卻涉代填申請清除「...

女子懷疑男友不忠 反遭毒打、脖子吊掛腰帶險喪命

魏姓男子3年前不滿葉姓女友懷疑其感情不忠，在嘉義市住處口角，趁她服用安眠藥後壓倒在地毆打，葉女想逃離現場，卻被魏男拉回陽...

被檢舉到陳時中信箱 「入珠教主」無照行醫起訴

桃園一名陳姓男子自稱「入珠教主」，從業23年紅遍全球，還曾到杜拜、阿拉伯等地幫人「安裝」，結果竟無醫師執照，被人檢舉到衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。