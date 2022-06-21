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騎士涉宿醉酒駕...停等紅燈臉紅遭盤查 酒測超標遭法辦

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

松山警方昨天清晨在北市八德路4段、光復北路口，發現騎士臉紅疑似酒駕，上前盤查施以酒測，酒測值每公升0.34毫克，並坦承昨深夜10時在家喝下數罐啤酒，早上宿醉酒駕，全案依公共危險罪嫌送辦。

警方指出，男子在前晚8時許開始喝啤酒，喝到10時許，在家睡覺後自認為酒退，昨天清晨5時許騎車出門上班，行經北市八德路4段、光復北路口停等紅燈時，遇上警方盤查。

員警見騎士停等紅燈，面色潮紅疑似酒駕上前盤查，警方提問「你臉紅，連眼睛都是紅的，還聞得到酒味，昨晚喝多少？」騎士坦承昨晚有喝啤酒。騎士酒測後酒測值達每公升0.34毫克，全案依公共危險罪嫌送辦。

松山分局統計，今年1月至5月分局取締酒後駕車90件，分析取締時段以20-22時占23%最高、第二為06-08時占17%，顯示宿醉酒駕比例高。警方呼籲，飲酒隔天宿醉，會影響駕車判斷力和反應力，呼籲民眾酒後要，充分的休息時間，完全代謝體內酒精，切勿酒駕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

騎士停等紅燈面色潮紅，經酒測後酒測值超標遭法辦。記者蕭雅娟／翻攝
騎士停等紅燈面色潮紅，經酒測後酒測值超標遭法辦。記者蕭雅娟／翻攝
騎士停等紅燈面色潮紅，經酒測後酒測值超標遭法辦。記者蕭雅娟／翻攝
騎士停等紅燈面色潮紅，經酒測後酒測值超標遭法辦。記者蕭雅娟／翻攝

酒駕 北市

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