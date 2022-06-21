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死囚主張連身條款違憲恐放人？憲法法庭：現在言之過早

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

如今尚未執行的死刑犯以最高法院分案規則「連身條款」有違憲之虞，聲請釋憲求一線生機，憲法法庭已受理，目前尚未規劃行言詞辯論。外界擔心若宣告違憲，死囚恐獲釋，憲法法庭書記廳長許辰舟表示，「現在談這些言之過早」，另說明死刑犯聲請釋憲案中，涉及「迴避」的才是受理併案範圍，其餘不在審理範圍。

許辰舟指出，憲法法庭受理主案為前省政府所屬的唐榮鐵工廠營建部經理劉政哲貪汙案，聲請認為最高法院受理非常上訴案的2名法官，曾參與第二審判決而未迴避，認為刑事訴訟法第17條第8款規定不足，違反憲法保障人民權利。

他說，死刑犯因聲請釋憲的迴避爭議、涉及法規範與劉政哲案相同，故受理併案審理，加上劉政哲主案共有44件，其中包括刑事訴訟法第17條第8款、最高法院刑事分案實施要點的連身條款等，認為違反公平法院、法定法官原則，皆是屬於迴避爭議，是併案審理的範圍。

另死刑犯聲請事由中其餘爭議，例如爭執死刑的合憲性、刑事訴訟傳聞法則違憲與否等問題，不是憲法法庭此次審理的範圍，大法官尚未決定是否受理。

外界質疑若連身條款被宣告違憲，死囚恐釋放獲一線生機；許辰舟表示，「現在談這些言之過早，都是假設性問題」，因大法官受理案件不代表宣告違憲。

他說，即使、假如憲法法庭判決違憲，因不是裁判憲法審查，是法規範憲法審查，死刑犯的案件不會直接被撤銷，而是須檢察總長依法提非常上訴，在非常上訴期間未有規定得立即放人，若非常上訴成功，最高法院撤銷確定判決，回復案件未確定時期，則須視相關羈押規定處置。

關於連身條款的爭議，最高法院3月29日也召開全體法官會議討論，多數法官認為「連身條款」已施行35年，且司法院函令也未撤銷，條款也未違背法官法定原則，且連身條款有效率地解決久懸未結的案件，現今卻要決議連身條款存廢，時間點不妥，應不予表決。

最高法院說明，縱使最高法院決議廢除連身條款的分案規則，也是「向後生效」，對於先前已判決確定死囚案件不生影響。

憲法法庭。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭。圖／聯合報系資料照片

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