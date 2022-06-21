里長受託照顧失智里民 領光百萬存款還偷過戶房產
高雄市鳳山區誠德里前里長楊弼勝，協助蘇姓失智里民入住安養中心，對方的胞妹將127萬的存款交給楊，沒料楊竟盜領一空，還將蘇姓里民的房子，以「假買賣」方式過戶到妻子名下，再抵押借款420萬元，用來清償自己的千萬元債務，高雄地方法院審理後，依偽造文書罪判楊1年，蕭女處6月徒刑，緩刑3年。
判決指出，楊弼勝2014年至2018年擔任誠德里長，2015年時，蘇姓里民因走路跌倒，加上失智症無法自理生活，楊弼勝找了里民家屬商量，最後將里民安排入住台南一家養護中心。
後來里民胞妹年紀漸長，無力遠赴台南探望失智的家人，2018年時再與楊弼勝商量，將里民接回高雄另間安養中心，她轉入127萬元至姊姊的郵局帳戶，存摺、印章交由楊弼勝保管，存款作為姊姊的照護費用。若錢不夠，再用「以屋養老」方式，將蘇姓里民名下的房子拿去借款，繼續支應她的日常開銷，楊弼勝還允諾會照顧里民到「長命百歲」。
沒想到楊弼勝因生意失敗，急需現金周轉，趁著保管里民存摺機會，將帳戶裡的129萬元領光，拿去清償債務；後來疑因債務缺口擴大，楊與妻子合謀，再將里民的房子以「假買賣」方式，私自將里民房產過戶到妻子名下，再持房子抵押借款420萬元。
後來因安養中心向蘇姓里民胞妹催繳養護費用，蘇女起疑查詢，才發現交給楊男的帳戶早被領空，甚至姊姊名下的房產，也被過戶到楊妻名下。
高雄地院審理時，楊弼勝坦承領光存款，但強調妻子不知情，他在審理期間也和里民胞妹達成和解，願賠償350萬元，同時當庭繳付80萬元，剩餘則分期繳款，對方家屬同意後，放棄其他請求權。
法官認為，楊弼勝受托照顧里民，本應善盡忠實義務，卻辜負對方信任，將養護用的存款用來清償自己的千萬債務，侵占財產價值達數百萬元，使得里民被社會局安置時，仍積欠24萬餘元的欠款，考量對家屬、里民造成的衝擊，依偽造私文書罪判楊徒刑1年，蕭女徒刑6月，得易科罰金，緩刑3年，可上訴。
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