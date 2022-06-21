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獨／違規牌照「起死回生」！新北警爆集體貪汙弊案 檢調搜索涉案分局

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獨／新北警爆集體貪汙弊案 檢調大規模搜索涉案分局

聯合報／ 記者張宏業蔣永佑王長鼎／台北即時報導

警界再爆集體貪汙重大風紀案。檢調掌握情資，指有租賃業者因旗下車輛違規被開罰，導致牌照無法正常使用，為了讓牌照「起死回生」，業者涉嫌先行賄新北市板橋、樹林等兩分局轄下的後埔、三多派出所員警開立假紅單，再利用重新領牌的手法，讓車輛「借屍還魂」繼續使用。

檢調今早兵分多路大陣仗搜索涉案分局派出所、員警與白手套住居所等地點，約談不少員警與業者到案，全案朝不違背職務收賄罪、圖利罪等方向偵辦。

據了解，依道路交通管理處罰條例第43條規定，汽車駕駛人在道路上蛇行，或以其他方式危險駕駛，或車速超過規定最高時速60公里者，可遭處罰吊扣牌照3個月，去年新制延長為6個月。

不少租賃業者界為避免出租收益減損，會刻意透過無牌車上路的模式，暗中找來警察配合開立「牌照吊扣期間行駛」的紅單，讓原本吊扣牌照處分變成吊銷。如此一來，車主僅需繳交違規罰鍰後，即可為車輛領取新的牌照，讓車輛「借屍還魂」繼續租賃，導致吊扣牌照3至6個月的處分形同具文，做法行之有年。

據調查，新北市有不少員警藉此法律漏洞，長期透過白手套居間向業者索賄，每台車收取數萬元回扣，若派出所轄內有多間租賃業者，每月「外快」相當可觀。

全案蒐證長達近2年，掌握具體事證後今天展開收網，檢調一早就出動大批人力，鎖定涉案人員住居所與辦公室展開搜索，新北市有不少員警被帶回調查，涉案業者、白手套、監理黃牛也在搜索約談名單，相關被告手機、電腦、車輛領牌文件等物證都查扣過濾，預計深夜移送地檢署複訊，不排除強制處分，案情恐持續延燒。

新北市警爆集體貪汙，今遭檢調大陣仗搜索。圖／資料照片
新北市警爆集體貪汙，今遭檢調大陣仗搜索。圖／資料照片

警察 收賄

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