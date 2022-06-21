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大陸船越界抽砂約300公噸 船長及船員10人全遭起訴
月前「華益9號」大陸籍抽砂船，越界至我國專屬經濟海域非法抽取海砂約300公噸，經橋頭地檢署與海巡署艦隊分署等單位，於高雄市興達港外93海浬處查獲，逮捕船長及船員共10人並查扣該船，海砂回填原海域。
近日檢方審結，將10人依違反中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法起訴，移審地院，裁定羈押。
起訴書指出，大陸籍46歲陳姓男船長駕駛「華益9號」抽砂船，搭載9名船員，4月25日，自福建省漳州市詔安縣某港口出發，26日4、5時許，抵達高雄市茄萣區興達港外93浬處，非法抽取海砂約300公噸。
當天5時49分由海巡艦隊分署第四海巡隊發現執行登臨、檢查逮捕陳姓船長及船員共10人，另將非法採取約300公噸的海砂，回填於原海域，查扣抽砂船駛回茄萣區興達港靠泊。
經檢疫，於白砂崙留置所設立臨時防疫偵查庭，訊後檢方認10人違反中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法第18條第2項罪嫌重大，在台灣均無住所，且有逃亡及串證之虞，向法院聲請羈押獲准。
近日檢方偵結，將船長及船員共10人依違反中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法起訴，移審地院，裁定羈押。
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