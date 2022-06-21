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打憲法訴訟可當第四審翻盤？ 書記廳：與法院各有分工

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

憲法訴訟法今年1月4日上路，憲法法庭書記廳廳長許辰舟今在司法院例行記者會上表示，新制施行至今，新收聲請案件共492件，每月平均新收98.4件，相較舊制大法官會議時期每月平均新收50件，成長約近2倍。

憲法訴訟法制度自推行以來，不斷被質疑是「第四審」，而這個爭議在「台義爭女案」後更加白熱化。有些律師會告訴當事人「要打憲法訴訟才能翻盤」，但這與司法院建構金字塔型訴訟制度的理想是否扞格？許辰舟解釋，從台義案判決理由來看，就有說明「憲法法庭與各級法院之分工」。

許說，分工的基本原則是法律的解釋適用，包括事實認定、構成要件涵攝，這屬各級法院與審級救濟的權責，原則上不受憲法法庭審查；訴訟程序中的指揮進行也不受審查。

許辰舟表示，只有在相關的法律適用構成違憲才介入審查，且是分非常有限度的審查，例如各級法院對法律的解釋適用是基於對基本權根本上錯誤的理解，而錯誤理解會實質影響裁判；或者解釋適用法律在具體個案當中漏未審酌基本權事項、權衡錯誤，憲法法庭才加以介入。

憲法法庭統計，新收聲請案件中，以法規範和裁判憲法審查案件類型483件最多，以聲請人的類型觀察，則人民聲請、法院聲請及立法委員聲請件數各占97.52%、2.28%、0.2%；地方自治保障案件2件，統一解釋法律及命令案件3件。也就是最大宗來自人民聲請案。

至今，憲法法庭作成8件判決，依新法規定，憲法審查案件的表決門檻調降為經大法官現有總額過半數同意，但這8件判決主文各項表決同意票數卻都在10票以上，達三分之二多數，和舊制所需的「10票」相同。

不過從案件受理比例來看，舊制的受理比例（2011年至2021年）為7.51%，但新制則只有6.74%，許辰舟認為統計區間太短，還有待觀察。新制為加速審理程序，得由審查庭3位大法官一致決作出不受理裁定，截至5月底，依新制作成不受理裁定249件中，經憲法法庭15位大法官作成的不受理裁定計12件，由審查庭3位大法官一致決作成的不受理裁定則有237件，占95.18%。

憲法法庭書記廳廳長許辰舟今表示，從「台義案」判決理由來看，即有說明「憲法法庭與各級法院之分工」。記者王宏舜／攝影
憲法法庭書記廳廳長許辰舟今表示，從「台義案」判決理由來看，即有說明「憲法法庭與各級法院之分工」。記者王宏舜／攝影

大法官 司法院 裁判

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