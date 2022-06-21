松山之亂怎能輕判？分局長出庭捍警譽：請重判黑衣人
台北市警松山分局中崙派出所被「黑衣人」闖入爆「松山之亂」，檢方起訴砸毀警用電腦的幫派份子徐權，徐依毀損公物罪判刑6月，分局上訴；台北地院今天開庭，松山分局長陳昭甫出庭請法官重判徐權。本案7月22日宣判。
陳昭甫表示，感謝合議庭給他說明機關立場的機會，指徐權的行為藐視國家法令，傷害警察尊嚴，盼法官不要判徐緩刑，也不要給徐易科罰金的機會，以儆效尤，建請從重量刑。
公訴檢察官說，徐權闖派出所時精神、意識正常，卻無視警員正在執行公務，砸毀公物，該當妨害公務、妨害秩序罪，全國包括新北、桃園、苗栗、雲林、嘉義、高雄地院都有前例；檢方說，徐年輕氣盛、目無法紀，造成警局內部有人遭懲處、有人被罷黜，建請法官重判徐權。
徐權一審依損壞公務員職務掌管物品罪判刑6月，松山分局與檢方都認為，量刑過輕且未審酌妨害公務、妨害秩序罪，提案上訴。
合議庭今天傳喚案發時在派出所值班的員警蕭育宏、備差警員陳勇志、楊育陞還原事發經過。
警員們證稱，徐權等多名穿黑色衣服的群眾衝進派出所，派出所當時有4名警力，徐權搗毀警用電腦螢幕、洽公用鐵椅、紅龍柱，他們合力擋駕阻止群眾衝上樓，最後成功將徐一干人驅趕到派出所外。
徐權出庭沒有委任律師，從詰問證人到辯論，法官都問徐有無意見，徐整庭沒有主動發言，不斷說「沒有意見」、「沒有意見」…，就量刑看法也「沒有意見」。
2021年4月16日凌晨，徐權與9名友人在酒吧飲酒，轉至戶外騎樓抽菸，松山分局前教官楊忠蒞酒後經過，喝斥徐等人要求小聲，衝突即起。
徐權等10人以為楊是附近工地的工人，一路追逐楊，楊跑進松山分局上樓，徐權等人尾隨楊追入分局所、中崙派出所鬧事，眾人推倒紅龍柱、大聲咆哮，徐權被控拿起鐵椅砸毀警用電腦的螢幕。
幫派份子滋事後傳出員警縱放人犯、所長刪除監視器影像等風波，台北地檢署依毀損公物罪起訴徐，徐一審判刑6月，不過，刑度與適用法條松山分局不滿意，警方、檢方都上訴。
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