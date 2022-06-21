秋棠少東偷排氰化物毒死維修工 犯保先賠 他得吐錢

21歲陳姓承包商維護新北市三重區下水道管線，因吸入過多有毒氣體死亡，檢警發現秋棠企業公司少東張皓竣排放電鍍廢水，導致空氣中氰化物含量過多致死。刑事部分已判刑8年定讞，民事部分，一審判賠1229萬餘元，二審扣除遺屬已領犯罪被害人補償金，判賠725萬餘元，最高法院駁回上訴確定。

新北地檢署犯罪被害人補償審議委員會因先補償陳姓承包商家屬新台幣415萬6千餘元，再經由民事訴訟向張皓竣求償，新北地院去年12月判准，張上訴，台灣高等法院今駁回。

秋棠公司電鍍過程產生的廢水具毒性、危險性，負責廢水處理、排放工作的張皓竣卻將廢水銜接到公司民生汙水管線。2015年6月3日晚間7點多，秋棠公司因偷排廢水，裡面的氰化物揮發進下水道空氣裡，當時在汙水下水道維護管線的陳姓承包商吸入，休克死亡。

死者同事說，當時他到人孔旁見陳爬了3、4階爬梯後喊「爸爸我不行了」，就整個人摔到人孔底，大家想套繩搶救但沒成功，他下去不到1分鐘也感到不能呼吸。眾人原以為陳是因沼氣去世，直到檢方會同法醫相驗，才發現陳血液中含氰量極高，認定他是因吸入過多氰化物而休克，追查才知海棠公司當時偷排劇毒廢水。

新北地方法院依水汙染防治法非法繞流排放廢水所含有害健康物質超過管制標準，因而致人於死罪，判張皓竣9年徒刑、罰秋棠企業500萬元。但台灣高等法院認為陳姓承包商是因吸入氰化物和環境內缺氧共同造成，改判為8年徒刑，公司罰金也減為450萬元；最高法院去年4月駁回張與秋棠公司上訴定讞，被告聲請再審也遭駁。

民事部分，一審判秋棠企業公司、張皓竣與擔任公司實際負責人的父親張長發連帶賠償1229萬元，高院則認為陳妻請求法定扶養費部分，因她並非無工作能力，沒有不能維持生活的情形況，再扣除家屬領取的犯罪被害人遺屬補償金，改判賠725萬餘元。

高院認為陳當時僅21歲，卻因秋棠企業違法排放未經處理的電鍍廢水而遽逝，家人分別承受喪子、喪夫、喪父之痛，求償有據；最高法院維持二審見解，駁回上訴。

新北地檢署因已依犯罪被害人保護法規定於2018年10月支付被害人遺屬415萬6607元，要求張皓竣如數償還。