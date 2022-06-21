謝龍介控南市經發局長 陳凱凌：司法不該被當選舉工具

國民黨提名台南市長參選人謝龍介今天到台南地檢署按鈴申告，控告南市經發局長陳凱凌涉嫌圖利等罪嫌，陳凱凌表示，司法機關公正性應受到尊重，不該被當作選舉工具，將再控告謝加重誹謗。

謝龍介日前在市政總質詢指陳凱凌涉及不法，包含違法以公費租賃局長宿舍，強逼下屬簽辦，再由自己核准；以及操縱散布「七股工業區開發租售管理案」得標廠商信用的不利消息，要求廠商拿錢擺平等。對此指控，陳凱凌已到地檢署控告謝龍介涉嫌誹謗。

謝龍介今天針對所質疑陳凱凌部分，具狀向台南地檢署按鈴申告陳涉嫌圖利、藉勢藉端勒索財物。陳凱凌回應說，司法機關公正性應受到尊重，不該用黑函或司法機關當成選舉工具來造勢，他相信司法會還給他及同仁清白。