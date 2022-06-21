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謝龍介控南市經發局長 陳凱凌：司法不該被當選舉工具
國民黨提名台南市長參選人謝龍介今天到台南地檢署按鈴申告，控告南市經發局長陳凱凌涉嫌圖利等罪嫌，陳凱凌表示，司法機關公正性應受到尊重，不該被當作選舉工具，將再控告謝加重誹謗。
謝龍介日前在市政總質詢指陳凱凌涉及不法，包含違法以公費租賃局長宿舍，強逼下屬簽辦，再由自己核准；以及操縱散布「七股工業區開發租售管理案」得標廠商信用的不利消息，要求廠商拿錢擺平等。對此指控，陳凱凌已到地檢署控告謝龍介涉嫌誹謗。
謝龍介今天針對所質疑陳凱凌部分，具狀向台南地檢署按鈴申告陳涉嫌圖利、藉勢藉端勒索財物。陳凱凌回應說，司法機關公正性應受到尊重，不該用黑函或司法機關當成選舉工具來造勢，他相信司法會還給他及同仁清白。
陳凱凌表示，謝龍介既已提告，就去法院講清楚說明白，不該用抹黑方式去選舉，他並指謝用加工製圖來散布，會再控告謝加重誹謗。他說，市民要看到的是願景以及對市政的規畫，若只是用抹黑或司法當造勢工具，相信市民的眼睛是雪亮的。
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