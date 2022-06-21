快訊

恩恩爸批新北把人命當阿貓阿狗「靠吹哨者才知真相」

女老師斜槓變IS恐怖分子 沒被洗腦卻教孩童發動恐攻

跟遠近馳名的父親斷絕關係！馬斯克之子申請改名、變性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5萬陸客「假健檢真入境」 中山、秀傳、耕莘醫院涉案

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

檢調日前與移民署合作偵破中山醫院涉嫌和旅行業者共謀，以假健檢或假醫美名義開後門，讓陸籍人士得以來台的弊案。擴大追查後發現，台北秀傳醫院與新店耕莘醫院也循此模式，多年來不法掩護近5萬人入境，20日發動第三波搜索約談。

19日的行動係依涉犯《台灣地區與大陸地區人民關係條例》及《刑法》偽造文書罪嫌，約談台北秀傳醫院董事長陳忠雄、秀傳健檢中心主任周秀青及3名旅行業者向國聖、陳翠英、陳弘淼；其中陳男獲檢察官諭令200萬元交保並限制住居，周女8萬元交保，3名業者則各以20萬元交保候傳。

全案係由移民署台南市專勤隊與調查局台南市調處，日前偵辦一起陸籍女子非法來台賣淫案時，竟發現該女是以健檢名義入境，卻未實際進行健檢，疑似有不肖醫院出具不實健健單據供這類人申請入境，於是報請檢方偵辦。

依《大陸地區人民來台從事健康檢查及美容醫學線上申請須知》規定，大陸地區人民申請來台健康檢查、醫學美容，需檢附相關收據證明，醫學中心醫療收據不得低於2萬元、非醫學中心不得低於1萬5000元。專案小組懷疑，有不肖醫院和旅行業者勾結，藉此漏洞讓無法來台的大陸人士得以入境，進而探親、旅遊，甚至從事賣淫等不法行為。

去年11、12月，中山醫院前、後任院長李偉政、謝士明，便遭查出涉嫌自2016年起，與旅行業者合作，將原本收費僅數千元的健檢浮報至1萬5000元，再開立假健檢、假醫美收據掩護大陸人士入境，經兩波搜索約談後2人各以200萬元交保候傳。

經持續勾稽相關資料，專案小組發現台北秀傳醫院和新店耕莘醫院，也有涉嫌以相同手法與旅行業者勾結，掩護大陸人士來台從事不法，初估多年以來，涉案這三家醫院，恐怕已掩護5萬人次的陸客入境以假名義，因此昨天針對台北秀傳醫院發動第3波搜索。

台北秀傳醫院捲入陸客「假健檢真入境」弊案，董事長陳忠雄（左一）以200萬元交保候傳。圖／總統府官網
台北秀傳醫院捲入陸客「假健檢真入境」弊案，董事長陳忠雄（左一）以200萬元交保候傳。圖／總統府官網

健檢 移民署

延伸閱讀

開放親友接機防疫專車補助卻仍持續 消費糾紛不斷

桃首例登革熱個案越南入境 防疫旅館環境已清消

首批入境3+4隔離期滿 暫不調整2.5萬旅客上限

國內又攔截到BA.4 BA.5 美國入境最大宗

相關新聞

要錢遭拒 22刀刺死恩人判無期

男子李盈達去年十月討錢不成，持水果刀猛刺養育他十六年的七十八歲楊姜姓婦人廿二刀致死，拿走十一萬二千元現金，先去色情按摩消...

女大生遭男友前任狠砸屋 事件曝光後兩女互告

該名輔仁大學女大生原PO表示，某日男友獨自在家時，他的前任女友跑來家中，以砸雞蛋和用她的化妝物品破壞她的私人東西。原PO稱，整起事件的爆發點在於她在社群上PO了一張與男友的合照，但男友疑似未向前女友「報備」，表示他已交新女友，且疑似還與前女友見面的情況下，讓該名前女友衝動下前往他們的住屋處砸屋並毀壞物品，讓原PO氣得提告。

5萬陸客「假健檢真入境」 中山、秀傳、耕莘醫院涉案

檢調日前與移民署合作偵破中山醫院涉嫌和旅行業者共謀，以假健檢或假醫美名義開後門，讓陸籍人士得以來台的弊案。擴大追查後發現...

謝龍介今赴南檢控告涉圖利 台南經發局長追加加重誹謗

台南市府經發局長陳凱凌日前對國民黨台南市長提名人謝龍介涉以黑函質詢並製作文宣發放內容，向南檢提告誹謗，謝龍介上午帶著相關...

拼裝電動自行車改很大！連續3天南警共查扣28輛

你沒看錯！照片裡紅綠配色很「蝦趴」的車，竟然不是大型重機，而是拼裝的電動自行車，這種拼裝車造成駕駛及用路人潛在危害甚鉅，...

男酒駕反問「剛出門不算吧」俏女警一舉動讓他服氣

桃園市一名男子昨酒後騎車，要去家中菜園工作，因沒戴好口罩被巡邏女警攔下，他自稱才剛出門、「排氣管還是冷的」，認為不算酒駕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。