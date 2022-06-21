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5萬陸客「假健檢真入境」 中山、秀傳、耕莘醫院涉案
檢調日前與移民署合作偵破中山醫院涉嫌和旅行業者共謀，以假健檢或假醫美名義開後門，讓陸籍人士得以來台的弊案。擴大追查後發現，台北秀傳醫院與新店耕莘醫院也循此模式，多年來不法掩護近5萬人入境，20日發動第三波搜索約談。
19日的行動係依涉犯《台灣地區與大陸地區人民關係條例》及《刑法》偽造文書罪嫌，約談台北秀傳醫院董事長陳忠雄、秀傳健檢中心主任周秀青及3名旅行業者向國聖、陳翠英、陳弘淼；其中陳男獲檢察官諭令200萬元交保並限制住居，周女8萬元交保，3名業者則各以20萬元交保候傳。
全案係由移民署台南市專勤隊與調查局台南市調處，日前偵辦一起陸籍女子非法來台賣淫案時，竟發現該女是以健檢名義入境，卻未實際進行健檢，疑似有不肖醫院出具不實健健單據供這類人申請入境，於是報請檢方偵辦。
依《大陸地區人民來台從事健康檢查及美容醫學線上申請須知》規定，大陸地區人民申請來台健康檢查、醫學美容，需檢附相關收據證明，醫學中心醫療收據不得低於2萬元、非醫學中心不得低於1萬5000元。專案小組懷疑，有不肖醫院和旅行業者勾結，藉此漏洞讓無法來台的大陸人士得以入境，進而探親、旅遊，甚至從事賣淫等不法行為。
去年11、12月，中山醫院前、後任院長李偉政、謝士明，便遭查出涉嫌自2016年起，與旅行業者合作，將原本收費僅數千元的健檢浮報至1萬5000元，再開立假健檢、假醫美收據掩護大陸人士入境，經兩波搜索約談後2人各以200萬元交保候傳。
經持續勾稽相關資料，專案小組發現台北秀傳醫院和新店耕莘醫院，也有涉嫌以相同手法與旅行業者勾結，掩護大陸人士來台從事不法，初估多年以來，涉案這三家醫院，恐怕已掩護5萬人次的陸客入境以假名義，因此昨天針對台北秀傳醫院發動第3波搜索。
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