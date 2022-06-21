謝龍介今赴南檢控告涉圖利 台南經發局長追加加重誹謗

台南市府經發局長陳凱凌日前對國民黨台南市長提名人謝龍介涉以黑函質詢並製作文宣發放內容，向南檢提告誹謗，謝龍介上午帶著相關檢舉事證反擊，控告陳凱凌涉圖利及藉勢藉端勒索財物，他表示又收到兩份新事證，求證後將再補充告發，呼籲市長務必要向台南市民鄭重交代。

陳凱凌回應說，他已於本月13日至地檢署提告謝龍介涉嫌誹謗，地檢署將依法進行偵辦，司法機關的公正性應該受到尊重，不應該將黑函或司法機關，當成選舉造勢的工具，他深信相信司法將還給他及同仁清白。

他表示，謝龍介議員既已提告，就到法院說清楚講明白，不要以抹黑的手段進行選舉。至於今天謝龍介以不實內容製作圖卡，他將追加提出加重誹謗罪。

謝龍介上午具狀告發陳凱凌四大案，包括：涉嫌違法以公費租賃局長宿舍，強逼下屬簽辦，再由自己核准，涉及圖利；涉嫌操縱散佈「七股工業區開發租售管理案」得標廠商信用之不利消息，要求廠商拿錢擺平，涉及藉勢藉端勒索財物。

另也提告陳涉嫌操縱柳營科技工業區污水處理廠委外操作案底價，以不符市場行情，且異於其他相同規模採購案之金額，獨厚特定廠商，涉及圖利；涉嫌操縱降低「柳營科技工業區污水處理廠委外操作案」之契約門檻，護航特定廠商得標。嗣後，特定廠商辦理驗收時爆出多項缺失，陳凱凌再下令更換主驗人，並重新驗收，護航取得工程款，涉及圖利。

謝龍介說，挑戰官商勾結是他一貫問政風格，4月接獲檢舉後，經調查後才在議會上質詢，未料打人喊救人、做賊喊抓賊，當一個人心虛時會做出各種動作。質詢後，又有兩位寄出新的資料，也有新證人願意和他見面，弊絕風清，是身為市長、議員應的責任，因而提告。