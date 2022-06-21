拼裝電動自行車改很大！連續3天南警共查扣28輛

你沒看錯！照片裡紅綠配色很「蝦趴」的車，竟然不是大型重機，而是拼裝的電動自行車，這種拼裝車造成駕駛及用路人潛在危害甚鉅，台南市警察局交通大隊等單位，接連3天在永康工業區、崑山市場及台南火車站前加強取締，共查扣28輛。

拼裝電動自行車有安全顧慮，台南市警察局事前花費心力與監理站、車輛安全審驗中心橫向聯繫，鑽研取締法規及執法技巧，本月14日首次由警方主導取締專案，獲得市民迴響，紛紛在市警局臉書留言，提供拼裝車常出沒時段地點，交通大隊接續結合在地警分局，18日至20日接連3天強力執法，總共查扣拼裝車28輛。

交通大隊說，除部分民眾為了貪圖小利，購入拼裝微型電動二輪車，騎乘這類車輛以外籍移工為大宗，南警除了會在火車站、工業區路段拼裝車稽查外，也會請業者向移工宣導騎乘合格電動自行車的重要性。

交通大隊代理大隊長陳宇桓表示，黑心拼裝車輛時速可達破百公里，遠超過法定的25公里速限，如發生交通事故，後果不堪設想，請大家務必遵守法規，騎乘審驗合格的車輛，也謝謝熱心民眾透過官方臉書或是其他管道提供拼裝車易出沒時段地點，各轄區分局會針對情資加強執法。