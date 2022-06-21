男酒駕反問「剛出門不算吧」俏女警一舉動讓他服氣

桃園市一名男子昨酒後騎車，要去家中菜園工作，因沒戴好口罩被巡邏女警攔下，他自稱才剛出門、「排氣管還是冷的」，認為不算酒駕，但經女警平和說明，並陪他牽車走回家，最後認命接受法律制裁，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

桃園警分局龍安派出所警員陳怡慈昨下午巡邏，16時30分許行經桃園區龍壽街83巷，在桃園大圳旁發現對向一名騎士把口罩拉到下巴、一邊抽菸，將他攔下勸導。

陳怡慈發現該陳姓男子（39歲）散發酒味，以測試棒檢測顯示有酒精反應，酒測器施測值為0.33毫克，已經超標。

陳男當場嚇了一跳，表示在家中喝了2杯提神飲料，沒想到這樣就超標，陳怡慈則勸導他，部分提神飲料其實含有酒精，飲用前要先看清楚標示。

男子又說，自己剛騎出家門不到50公尺、排氣管都還是冷的，「應該不算酒駕吧？」陳怡慈則好言相勸，說「你已經發動，也騎到這裡了，對不對？」，讓男子啞口無言。

由於男子怕機車放路邊被偷，陳怡慈便陪他一路將車牽回家停放，等巡邏車來將他帶返所內偵詢，全案依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

龍安派出所長楊孟竟說，陳怡慈平時工作態度認真，對民眾也相當有耐心，先前有孩童走丟，她也十分溫柔，不斷拍背安撫，男童情緒才逐漸穩定。

警方呼籲，民眾勿心存僥倖，飲用含酒精飲料絕不可駕駛動力車輛，以免危害自身及他人安全。