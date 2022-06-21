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前大法官王澤鑑台大宿舍險遭竊 犯嫌為幫傭之子

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

大法官、民法權威王澤鑑的台大宿舍住處17日險遭竊，嫌犯是過去來家中幫傭的婦人兒子陳姓男子（25歲），他當時要潛入宿舍，遭王澤鑑發現，立即報警處理。陳嫌試圖行竊王家不只一次，今年6月就曾試圖潛入宿舍但最後失敗。

王澤鑑高齡84歲，現在是台大法律系名譽教授，他取得德國慕尼黑大學法學博士，曾任第6屆大法官，是國內民法權威，並有許多相關著作。

台北市羅斯福路派出所17日清晨5時許，接獲台大駐警隊轉報，王教授清晨聽到宿舍二樓的玻璃窗傳出異響，起身查看，發現陳嫌在玻璃窗外試圖入侵，由於陳嫌曾隨母親到他家幫傭，因此他認出後，要求陳嫌不要離開，並報警處理。

警方趕到現場，陳嫌已被屋主及駐衛警控制在場，警方詢問，去年9月，發現王教授家中的保險箱就遭竊30萬元。6月初王教授宿舍住家門窗遭人破壞，但當時家中並未失竊財物，兩起案件王教授並未報警。

陳嫌坦承入侵犯行，但否認去年9月間的30萬元遭竊案是他犯案，6月他本想行竊，但破壞門窗後並未順利入侵，只好離去，17日再捲土重來，不料被發現。警方以現行犯逮捕，詢後依加重竊盜、侵入住宅及毀損等罪名移送偵辦。檢察官複訊後飭回，並限制住居。

前大法官王澤鑑台大宿舍險遭竊，犯嫌為幫傭之子。記者廖炳棋/翻攝
前大法官王澤鑑台大宿舍險遭竊，犯嫌為幫傭之子。記者廖炳棋/翻攝
前大法官王澤鑑台大宿舍險遭竊，犯嫌為幫傭之子。記者廖炳棋/翻攝
前大法官王澤鑑台大宿舍險遭竊，犯嫌為幫傭之子。記者廖炳棋/翻攝

宿舍 台大 大法官

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