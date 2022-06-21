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中科院解雇「香港人」工程師 法院判確定違法要復職！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國家中山科學研究院3年前以校園博覽會專案錄取姚姓男子擔任電子系統研究所工程師，但中科院發現他取得香港居民身分證，且負責具機敏性的國防武器裝備科研，前年依內部規定解雇。姚主張已喪失香港永久居民身分，提確認僱傭關係存在訴訟，一、二審皆勝訴，中科院上訴，最高法院駁回，判雙方僱傭關係存在確定。

姚主張，他2019年9月起到中科院任職，月薪5萬8千元，工作剛滿1年，中科院就以他是香港地區人士，對所擔任的工作不能勝任為由資遣，但依香港特別行政區政府入境事務處及香港澳門關係條例，他已喪失香港永久性居民身分，且過去1年考核良好，認為中科院解雇不合法。

姚表示，錄用前已告知自己的香港背景，中科院仍錄取，現在卻更改決定，明顯違反誠信、禁反言原則，他2020年9月3日寄存證信函給中科院，表示不接受非法資遣。雙方也透過桃園市勞動局調解勞資爭議，但無共識。

中科院反駁，錄取通知有註明「大陸地區、香港或澳門地區人士」不得辦理進用，人管規章也明定進用後始查覺者得取消錄取資格；另事前也曾函詢大陸委員會釋疑有關持有香港永久性居民身分疑慮，陸委會回覆，若同時持有我國及香港居民身分證，可依中科院相關規範辦理。

中科院認為姚負責國防武器裝備科研，具機敏性，香港身分具特殊性，依法解雇符合規定，且姚的履歷、自述，都沒未主動告知具香港人士身分。

一審認為應釐清中科院人管規定所稱的「香港人士」意義為何，根據陸委會函覆，姚已持有我國身分證，已非港澳條例所稱的香港居民，因此姚是我國國民，非港澳條例所稱的香港居民。

一審指出中科院經陸委會函釋後，也經當時院長杲中興簽核，同意姚繼續留任，可見中科院以姚有香港身分認為不符規定，仍予以進用。而部門主管也表示，姚工作能力表現良好，有培養潛力，希望交付計畫任務給他；另，中科院也可以機敏考量，限制姚業務，卻沒有作為而直接解聘，中科院解雇不符合勞基法規定和解僱最後手段性原則，判僱傭關係存在。

中科院上訴，但二審認為非香港地區永久性居民於不再通常居於香港後，有連續36個月或以上不在香港，喪失永久性居民身分，從姚的入出境紀錄來看，他自2012年1月29日入境台灣後，至2016年10月7日才再入境香港，已超過36個月，是否仍具香港地區永久性居民身分，已有疑問，也認為中科院終止勞動契約不合法；中科院再上訴，最高法院認為二審判決沒有違誤，駁回上訴，全案確定。

國家中山科學研究院。圖／聯合報系資料照片
國家中山科學研究院。圖／聯合報系資料照片

香港 中科院

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